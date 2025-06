O que é a Biblioteca de Infraestrutura de TI (ITIL)?

O ITIL é uma biblioteca de melhores práticas empregadas no gerenciamento de serviços de TI (ITSM)— a prática de planejar, implementar, gerenciar e otimizar serviços de tecnologia da informação para atender às necessidades dos usuários e ajudar as organizações a atingir suas metas de negócios

O ITSM acelera sistematicamente tarefas como solicitações de serviço, suporte de TI, gerenciamento de ativos de TI e gerenciamento de mudanças. O ITSM pode ajudar as empresas a melhorar a experiência do usuário e obter mais produtividade da infraestrutura de TI. O ITSM também pode ajudar as organizações a impulsionar suas estratégias de negócios, alcançar conformidade e reduzir riscos ao incorporar controles no design, entrega e gerenciamento de serviços de TI.

Várias ferramentas do ITSM disponíveis incorporam as práticas do ITIL mencionadas anteriormente. Essas ferramentas automatizam o processo de gerenciamento de serviços e fornecem análises para que você possa ver seus níveis de serviço e ajustar recursos para atender ao seu acordo de nível de serviço (SLA). As ferramentas do ITSM também podem ajudar as organizações a gerenciar grandes quantidades de dados e ambientes dinâmicos que vêm e vão rapidamente.