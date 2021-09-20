O que é rede de computadores?

Atualizado: 1 de julho de 2024
Rede, ou rede de computadores, é o processo de conectar dois ou mais dispositivos de computação, como computadores de mesa, dispositivos móveis, roteadores ou aplicações, para permitir a transmissão e troca de informações e recursos.
Os dispositivos em rede dependem de protocolos de comunicação, regras que descrevem como transmitir ou trocar dados em uma rede, para compartilhar informações por meio de conexões físicas ou sem fio.
Antes das práticas de rede contemporâneas, os engenheiros teriam que migrar fisicamente os computadores para compartilhar dados entre dispositivos, o que era uma tarefa desagradável em uma época em que os computadores eram grandes e pesados. Para simplificar o processo (especialmente para funcionários do governo), o Departamento de Defesa financiou a criação da primeira rede de computadores em funcionamento (eventualmente chamada de ARPANET) no final dos anos 1960.
Desde então, as práticas de rede - e os sistemas de computador que as impulsionam - evoluíram tremendamente. As redes de computadores atuais facilitam a comunicação entre dispositivos em grande escala para todos os fins comerciais, de entretenimento e de pesquisa. A Internet, a pesquisa on-line, o e-mail, o compartilhamento de áudio e vídeo, o comércio on-line, a transmissão ao vivo e as mídias sociais existem devido aos avanços nas redes de computadores.
Antes de nos aprofundarmos em tópicos de rede mais complexos, é importante entender os componentes fundamentais de rede, incluindo:
Switches: Um switch é um dispositivo que conecta dispositivos de rede e gerencia a comunicação nó a nó em uma rede, garantindo que os pacotes de dados cheguem ao destino pretendido. Ao contrário dos roteadores, que enviam informações entre redes, os switches enviam informações entre os nós de uma rede.
Portanto, "comutação" se refere a como os dados são transferidos entre dispositivos em uma rede. As redes dependem de três tipos principais de comutação:
A comutação de circuitos estabelece um caminho de comunicação de dados dedicado entre os nós em uma rede, de modo que nenhum outro tráfego possa percorrer o mesmo caminho. A comutação de circuitos garante que a largura de banda total esteja disponível durante cada transmissão.
A comutação de mensagens envia mensagens inteiras do nó de origem para o nó de destino, com a mensagem viajando de comutador para comutador até alcançar o destino.
Comutação de pacotes envolve a fragmentação dos dados em componentes independentes para tornar a transmissão de dados menos exigente em relação aos recursos da rede. Com o encaminhamento de pacotes, os pacotes—e não as streams de dados completas—viajam pela rede até seu destino final.
Normalmente, as redes de computadores são definidas por área geográfica. Uma rede de área local (LAN) conecta computadores em um espaço físico definido, enquanto uma rede de área ampla (WAN) pode conectar computadores entre continentes. No entanto, as redes também são definidas pelos protocolos que utilizam para se comunicar, pela disposição física de seus componentes, pela forma como gerenciam o tráfego de rede e pela finalidade que atendem em seus respectivos ambientes.
Aqui, discutiremos os tipos de rede de computadores mais comuns e amplamente utilizados em três grandes categories.
Os tipos de rede nesta categoria são diferenciados pela área geográfica que a rede cobre.
Uma LAN conecta computadores a uma distância relativamente curta, como aqueles dentro de um edifício de escritório, escola ou hospital. LANs são normalmente de propriedade privada e gerenciadas.
Como o nome implica, uma WAN conecta computadores em grandes áreas geográficas, como regiões e continentes. As WANs geralmente têm modelos de propriedade coletivos ou distribuídos para fins de gerenciamento de rede . As redes em nuvem servem como um exemplo, já que são hospedadas e entregues por infraestruturas de nuvem públicas e privadas em todo o mundo.
Uma rede de área ampla definida por software (SD-WAN) é uma arquitetura de WAN virtualizada que usa princípios de SDN para centralizar o gerenciamento de redes WAN desconectadas e otimizar o desempenho da rede.
As MANs são maiores que as LANs, mas menores que as WANs. Cidades e entidades governamentais normalmente possuem e gerenciam MANs.
Um PAN atende a uma pessoa. Se um usuário tiver vários dispositivos do mesmo fabricante (como um iPhone e um MacBook, por exemplo), é provável que tenha configurado um PAN que compartilhe e sincronize conteúdo, como mensagens de texto, e-mails, fotos e muito mais, em todos os dispositivos.
Os nós de rede podem enviar e receber mensagens usando links com fio ou sem fio (conexões).
Os dispositivos de rede com fio são conectados por fios e cabos físicos, incluindo fios de cobre e cabos Ethernet, par entrelaçado, coaxiais ou de fibra óptica. O tamanho e a velocidade da rede geralmente determinam a escolha do cabo, a disposição dos elementos da rede e a distância física entre os dispositivos.
As redes sem fio dispensam cabos para transmissão de infravermelho, rádio ou ondas eletromagnéticas em dispositivos sem fio com antenas e sensores integrados.
As redes de computação podem transmitir dados usando uma variedade de dinâmicas de transmissão, incluindo:
Em uma rede multiponto, vários dispositivos compartilham a capacidade do canal e os links de rede.
Os dispositivos de rede estabelecem um link direto de nó a nó para transmitir dados.
Em redes de transmissão, várias "partes" (dispositivos) interessados podem receber transmissões unidirecionais de um único dispositivo de envio. As estações de televisão são um ótimo exemplo de redes de transmissão.
Uma VPN é uma conexão segura, de ponto a ponto, entre dois endpoints da rede. Ele estabelece um canal criptografado que mantém a identidade e as credenciais de acesso de um usuário, bem como todos os dados transferidos, inacessíveis aos hackers.
A arquitetura de rede de computadores estabelece o framework teórico de uma rede de computadores, incluindo princípios de design e protocolos de comunicação.
Tipos principais de arquiteturas de rede
Enquanto a arquitetura representa a framework teórica de uma rede, a topologia é a implementação prática da framework arquitetônica. A topologia de rede descreve a disposição física e lógica dos nós e links em uma rede, incluindo todo o hardware (roteadores, switches, cabos), software (aplicações e sistemas operacionais) e meios de transmissão (conexões com ou sem fio).
As topologias de rede comuns incluem barramento, anel, estrela e engrenagem.
Em uma topologia de rede de barramento, cada nó de rede está diretamente conectado a um cabo principal. Em uma topologia de anel, os nós estão conectados em um loop, então cada dispositivo tem exatamente dois vizinhos. Pares adjacentes são conectados diretamente e pares não adjacentes são conectados indiretamente por meio de nós intermediários. As topologias de rede em estrela apresentam um único hub central, através do qual todos os nós estão indiretamente conectados.
Topologias de malha são um pouco mais complexas, definidas por conexões sobrepostas entre nós. Existem dois tipos de redes mesh: malha completa e malha parcial. Em uma topologia de malha completa, cada nó de rede se conecta a todos os outros nós de rede, proporcionando o mais alto nível de resiliência de rede. Em uma topologia de malha parcial, apenas alguns nós de rede se conectam, normalmente aqueles que trocam dados com mais frequência.
As topologias de engrenagem completas podem ser caras e demoradas de serem executadas, por isso elas são geralmente reservadas para redes que exigem alta redundância. A engrenagem parcial, por outro lado, oferece menos redundância, mas é mais econômica e mais simples de ser executada.
Independentemente do subtipo, as redes de engrenagem têm recursos de autoconfiguração e auto-organização; eles automatizam o processo de roteamento, para que a rede sempre encontre o caminho de dados mais rápido e confiável.
Seja o internet protocol (IP), Ethernet, LAN sem fio (WLAN) ou padrões de comunicação celular, todas as redes de computadores seguem protocolos de comunicação - conjuntos de regras que cada nó da rede deve seguir para compartilhar e receber dados. Os protocolos também dependem de gateways para permitir que dispositivos incompatíveis se comuniquem (um computador Windows tentando acessar servidores Linux, por exemplo)
Muitas redes modernas são executadas em modelos TCP/IP, que incluem quatro camadas de rede.
Camada de aplicativo. A camada de aplicação do TCP/IP utiliza HTTP, FTP, Post Office Protocol 3 (POP3), SMTP, sistema de nomes de domínio (DNS) e SSH para fornecer serviços de rede diretamente às aplicações. Ele também gerencia todos os protocolos que suportam aplicações de usuário.
Embora o TCP/IP seja mais diretamente aplicável à rede, o modelo OSI (Open Systems Interconnection, Interconexão de Sistemas Abertos), às vezeschamado de modelo de referência OSI, também teve um impacto significativo na rede de computadores e na ciência da computação, de modo geral.
O OSI é um modelo conceitual que divide a comunicação em rede em sete camadas abstratas (em vez de quatro), fornecendo uma base teórica que ajuda engenheiros e desenvolvedores a entender as complexidades da comunicação em rede. O principal valor do modelo OSI está em sua utilidade educacional e em seu papel como estrutura conceitual para projetar novos protocolos, garantindo que eles possam interoperar com sistemas e tecnologias existentes.
No entanto, o foco prático e a aplicabilidade do modelo TCP/IP no mundo real tornaram-no a espinha dorsal das redes modernas. Seu design robusto e escalável e sua abordagem de camada horizontal impulsionaram o crescimento explosivo da internet, acomodando bilhões de dispositivos e grandes quantidades de tráfego de dados.
Usando o e-mail como exemplo, vamos ver um exemplo de como os dados são migrados através de uma rede.
Se um usuário quiser enviar um e-mail, ele primeiro escreve o e-mail e depois pressiona o botão "enviar". Quando o usuário pressiona “enviar”, um protocolo SMTP ou POP3 usa o wi-fi do remetente para direcionar a mensagem do nó do remetente e por meio dos comutadores de rede, onde ela é comprimida e dividida em segmentos cada vez menores (e, por fim, em bits ou strings de 1s e 0s).
Os gateways de rede direcionam o fluxo de bits para a rede do destinatário, convertendo dados e protocolos de comunicação conforme necessário. Quando o fluxo de bits chega ao computador do destinatário, os mesmos protocolos direcionam os dados de e-mail por meio dos comutadores de rede na rede do destinatário. No processo, a rede reconstitui a mensagem original até que o e-mail chegue, em formato legível para humanos, na caixa de entrada do destinatário (o nó receptor).
As redes de computadores são inevitáveis, presentes em muitos aspectos da vida moderna. Nos negócios, confiar em redes de computadores não é uma opção — elas são fundamentais para a operação de empresas modernas.
As redes de computadores oferecem inúmeros benefícios, incluindo:
A rede permite todas as formas de comunicação digital, incluindo e-mail, mensagens, compartilhamento de arquivos, videochamadas e streaming. A rede conecta todos os servidores, interfaces e mídias de transmissão que possibilitam a comunicação comercial.
Sem redes, as organizações teriam que armazenar dados em repositórios de dados individuais, o que é insustentável na era do big data. As redes de computadores ajudam as equipes a manter armazenamentos de dados centralizados que atendem a toda a rede, liberando valiosa capacidade de armazenamento para outras tarefas.
Usuários, administradores de rede e desenvolvedores podem se beneficiar da forma como a rede simplifica o compartilhamento de recursos e conhecimentos. Os dados em rede são mais fáceis de solicitar e buscar, portanto, os usuários e clientes recebem respostas mais rápidas dos dispositivos de rede. E para aqueles que trabalham no lado dos negócios, os dados em rede facilitam a colaboração e o compartilhamento de informações das equipes à medida que as tecnologias e as empresas evoluem.
Soluções de rede bem construídas não são apenas mais resilientes, mas também oferecem às empresas mais opções de segurança cibernética e segurança de rede. A maioria dos provedores de rede oferece protocolos de criptografia e controles de acesso integrados (como autenticação multifator) para proteger dados confidenciais e manter criminosos fora da rede.
