O que é rede de computadores?

Enquanto a arquitetura representa a framework teórica de uma rede, a topologia é a implementação prática da framework arquitetônica. A topologia de rede descreve a disposição física e lógica dos nós e links em uma rede, incluindo todo o hardware (roteadores, switches, cabos), software (aplicações e sistemas operacionais) e meios de transmissão (conexões com ou sem fio).

As topologias de rede comuns incluem barramento, anel, estrela e engrenagem.

Em uma topologia de rede de barramento, cada nó de rede está diretamente conectado a um cabo principal. Em uma topologia de anel, os nós estão conectados em um loop, então cada dispositivo tem exatamente dois vizinhos. Pares adjacentes são conectados diretamente e pares não adjacentes são conectados indiretamente por meio de nós intermediários. As topologias de rede em estrela apresentam um único hub central, através do qual todos os nós estão indiretamente conectados.

Topologias de malha são um pouco mais complexas, definidas por conexões sobrepostas entre nós. Existem dois tipos de redes mesh: malha completa e malha parcial. Em uma topologia de malha completa, cada nó de rede se conecta a todos os outros nós de rede, proporcionando o mais alto nível de resiliência de rede. Em uma topologia de malha parcial, apenas alguns nós de rede se conectam, normalmente aqueles que trocam dados com mais frequência.

As topologias de engrenagem completas podem ser caras e demoradas de serem executadas, por isso elas são geralmente reservadas para redes que exigem alta redundância. A engrenagem parcial, por outro lado, oferece menos redundância, mas é mais econômica e mais simples de ser executada.

Independentemente do subtipo, as redes de engrenagem têm recursos de autoconfiguração e auto-organização; eles automatizam o processo de roteamento, para que a rede sempre encontre o caminho de dados mais rápido e confiável.