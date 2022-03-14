Rede de área de armazenamento (SAN) versus armazenamento conectado à rede (NAS)

As soluções de armazenamento SAN são baseadas em block storage, o que significa que os dados são divididos em volumes de armazenamento que podem ser formatados com diferentes protocolos, como iSCSI ou Fibre Channel Protocol (FCP). Uma SAN pode conter discos rígidos ou nós de armazenamento virtual e Recursos de nuvem, conhecidos como SANs virtuais ou vSANs.

As configurações da SAN são compostas por três camadas distintas:

Camada de armazenamento: Os recursos físicos de armazenamento de dados, como unidades em um data center, são organizados em pools e camadas de armazenamento. Como os dados são armazenados usando armazenamento em nível de bloco, redundância integrada e redirecionamento automático de tráfego, os dados estarão disponíveis mesmo se um servidor estiver inativo.

Camada de malha: A camada de malha é como o armazenamento se conecta ao usuário, por exemplo, por meio de dispositivos de rede e cabos. Esta conectividade pode ser via Fibre Channel ou Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Ambos reduzem a pressão sobre a rede local (LAN) migrando o armazenamento e o tráfego de dados associado para sua própria rede de alta velocidade.

Camada de host: os servidores e as aplicações que facilitam o acesso ao armazenamento. Como essa camada reconhece o armazenamento SAN como um disco rígido local, ela garante velocidades de processamento e transferências de dados rápidas.

Quando o usuário A quiser colaborar em um arquivo com o usuário B, que está em outro local, ele procurará o arquivo em um dispositivo em rede, acionando uma solicitação para acessar um arquivo feita na camada do host. A solicitação é então processada por meio de um servidor em toda a rede, ou camada de malha, usando protocolos de acesso a dados. Os dados são então recuperados do pool de dados dentro da camada de armazenamento. O usuário A pode fazer alterações e, como as SANs fornecem armazenamento de dados de baixa latência, o usuário B pode acessar o arquivo, ver as alterações e adicionar suas próprias alterações em tempo real.

Outra abordagem para o armazenamento SAN é por meio de uma vSAN (ou seja, uma rede de área de armazenamento virtual). Em vez de armazenar dados em hardware, como uma unidade de dados, os vSANs fornecem armazenamento em máquinas virtuais (VMs), geralmente hospedadas em um servidor. As VMs são as unidades fundamentais na computação em nuvem, permitindo que as empresas executem e dimensionem aplicações e cargas de trabalho de forma eficaz e eficiente. Uma vSAN aproveita a flexibilidade, a escalabilidade e a segurança da computação em nuvem para armazenamento compartilhado e acesso a dados em toda a organização e em vários locais.