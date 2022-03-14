Rede de área de armazenamento (SAN) versus armazenamento conectado à rede (NAS)

Uma SAN (rede de área de armazenamento) é uma rede de dispositivos de armazenamento dedicada e totalmente acoplada que fornece um pool compartilhado de armazenamento e aparece para cada usuário da rede como se estivesse conectada diretamente ao computador. Uma SAN faz conexão via Fibre Channel e usa switches para gerenciar o tráfego de dados de armazenamento. Ela é projetada para acesso rápido a dados com baixa latência e fácil escalabilidade.
NAS (armazenamento conectado à rede) refere-se a um servidor de armazenamento em nível de arquivo conectado a uma rede de computadores, fornecendo acesso a dados a um grupo de usuários nessa rede. Um sistema NAS se conecta por meio de uma rede Ethernet e possui estruturas de dados redundantes para resiliência. Ele foi projetado para ser uma opção de armazenamento em rede acessível e fácil de manter.
As soluções de armazenamento SAN são baseadas em block storage, o que significa que os dados são divididos em volumes de armazenamento que podem ser formatados com diferentes protocolos, como iSCSI ou Fibre Channel Protocol (FCP). Uma SAN pode conter discos rígidos ou nós de armazenamento virtual e Recursos de nuvem, conhecidos como SANs virtuais ou vSANs.
As configurações da SAN são compostas por três camadas distintas:
Quando o usuário A quiser colaborar em um arquivo com o usuário B, que está em outro local, ele procurará o arquivo em um dispositivo em rede, acionando uma solicitação para acessar um arquivo feita na camada do host. A solicitação é então processada por meio de um servidor em toda a rede, ou camada de malha, usando protocolos de acesso a dados. Os dados são então recuperados do pool de dados dentro da camada de armazenamento. O usuário A pode fazer alterações e, como as SANs fornecem armazenamento de dados de baixa latência, o usuário B pode acessar o arquivo, ver as alterações e adicionar suas próprias alterações em tempo real.
Outra abordagem para o armazenamento SAN é por meio de uma vSAN (ou seja, uma rede de área de armazenamento virtual). Em vez de armazenar dados em hardware, como uma unidade de dados, os vSANs fornecem armazenamento em máquinas virtuais (VMs), geralmente hospedadas em um servidor. As VMs são as unidades fundamentais na computação em nuvem, permitindo que as empresas executem e dimensionem aplicações e cargas de trabalho de forma eficaz e eficiente. Uma vSAN aproveita a flexibilidade, a escalabilidade e a segurança da computação em nuvem para armazenamento compartilhado e acesso a dados em toda a organização e em vários locais.
Os sistemas de armazenamento NAS são baseados em file storage, o que significa que os dados são armazenados em arquivos organizados em pastas em uma hierarquia de diretórios e subdiretórios. Diferentemente do armazenamento de conexão direta — que pode ser acessado por um único dispositivo — o sistema de arquivos NAS oferece file storage e compartilhamento de recursos entre dispositivos.
Um sistema NAS é criado usando os seguintes elementos:
Quando um usuário faz uma solicitação de um arquivo armazenado em um NAS, a solicitação é enviada para a caixa do NAS, a solicitação é gerenciada pelo sistema operacional e pelo software, enquanto os dados são recuperados usando protocolos como SMB (bloco de mensagens do servidor) — um protocolo em nível de aplicação usada para acesso compartilhado a arquivos — ou NFS (sistema de arquivos de rede) — que permite aos usuários visualizar, armazenar e atualizar arquivos em um sistema remoto. Então, os dados são enviados em pacotes para o dispositivo do usuário usando o protocolo TCP/IP por meio de um servidor central ou switch.
Os sistemas SAN e NAS são soluções de armazenamento baseadas em rede destinadas a fornecer a vários usuários acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a dados no local e remotamente. Aqui estão algumas diferenças entre as duas abordagens.
Há situações em que o NAS é a melhor escolha, dependendo das necessidades da empresa e da aplicação:
A baixa latência e a escalabilidade fazem das SANs a escolha preferida nestes casos:
Atualmente, as empresas têm uma ampla gama de tecnologias de armazenamento à disposição. É por isso que é importante entender as diferentes opções, suas funcionalidades e os casos de uso certos para os diferentes métodos de armazenamento. A IBM oferece várias soluções de armazenamento para lidar com as necessidades empresariais modernas de hoje.
Para saber mais sobre o poder da SAN, leia nossa visão geral das redes de área de armazenamento e das soluções de SAN da IBM.
O armazenamento conectado à rede desempenha um papel importante na manutenção da confiabilidade dos dados dos negócios. As soluções NAS da IBM, oferecidas por meio do Gerente de Armazenamento Tivoli, ajudam as empresas a se protegerem contra falhas de dados.
Quer saber mais sobre suas opções de armazenamento de dados? Leia nossa visão geral - "O que é armazenamento de dados?" - para comparar opções e saber mais sobre as soluções que a IBM oferece.
Conheça os fundamentos da segurança de dados e saiba como proteger o ativo mais valioso de sua organização: os dados. Conheça diversos tipos, ferramentas e estratégias para proteger informações sensíveis contra as ameaças cibernéticas emergentes.
Este webinar sob demanda vai guiá-lo nas melhores práticas para aumentar a segurança, melhorar a eficiência e garantir a recuperação de dados com uma solução integrada projetada para minimizar riscos e downtime. Não perca os insights de especialistas do setor.
Saiba como superar desafios relacionados a dados com armazenamento de arquivos e objetos de alto desempenho, projetado para aprimorar processos de IA, aprendizado de máquina e análise, garantindo segurança e escalabilidade de dados.
Saiba mais sobre os tipos de memória e armazenamento flash e descubra como empresas estão utilizando essa tecnologia para aumentar a eficiência, reduzir a latência e preparar sua infraestrutura de armazenamento de dados para o futuro.
O IBM Storage DS8900F é o sistema de armazenamento mais rápido, confiável e seguro para sistemas IBM Z e servidores IBM Power.
O IBM Storage é uma família de soluções que inclui hardware de armazenamento de dados, armazenamento definido por software e software de gerenciamento de armazenamento.
A IBM oferece suporte proativo para servidores web e infraestrutura de data centers, reduzindo o downtime e melhorando a disponibilidade de TI.
Desde o gerenciamento de ambientes de nuvem híbrida até a garantia de resiliência de dados, as soluções de armazenamento da IBM possibilitam que você extraia insights de seus dados e mantenha uma proteção robusta contra ameaças.