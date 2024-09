O que é armazenamento de arquivos?

O armazenamento de arquivos, também chamado armazenamento em nível de arquivos ou baseado em arquivos, é uma metodologia de armazenamento hierárquico usada para organizar e armazenar dados em um disco rígido de computador ou em um dispositivo de armazenamento conectado à rede (NAS). No armazenamento de arquivos, os dados são armazenados em arquivos, os arquivos são organizados em pastas, e as pastas são organizadas sob uma hierarquia de diretórios e subdiretórios. Para localizar um arquivo, tudo que você ou o seu sistema de computador necessita é o caminho do diretório ao subdiretório à pasta ao arquivo.

O armazenamento de arquivos hierárquico funciona bem com quantidades facilmente organizadas de dados estruturados. Mas, à medida que o número de arquivos cresce, o processo de recuperação de arquivo pode se tornar complicado e demorado. O ajuste de escala requer a inclusão de mais dispositivos de hardware ou a substituição contínua desses dispositivos por dispositivos de alta capacidade, ambos os quais podem ficar caros.

Até certo ponto, é possível minimizar esses problemas de ajuste de escala e de desempenho com serviços de armazenamento de arquivos baseados na cloud. Esses serviços permitem que vários usuários acessem e compartilhem os mesmos dados do arquivo localizado em data centers externos (na cloud). Basta pagar uma taxa de assinatura mensal para armazenar seus dados do arquivo na cloud, sendo possível facilmente aumentar a capacidade e especificar seus critérios de desempenho e proteção de dados. Além disso, você elimina a despesa de manter o seu próprio hardware no local uma vez que esta infraestrutura é gerenciada e mantida pelo provedor de serviço da cloud (CSP) em seu data center. Isso também é conhecido como Infraestrutura como serviço (IaaS).