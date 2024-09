Boa relação custo-benefício

Com servidores em cloud, as organizações pagam apenas pelo que precisam e reduzem a despesa resultante da manutenção de hardware do servidor.



Escalabilidade

Os usuários podem dimensionar recursos de computação e armazenamento para atender às necessidades de mudança. Isso é especialmente útil para organizações com necessidades flutuantes.

Integração

Os servidores de cloud de uma empresa são colocados em rede para assegurar uma comunicação ininterrupta e uma rápida implementação. Um "painel único" permite o controle total.