A VMware oferece um hypervisor baseado em servidor bem estabelecido, mas também vende software que virtualiza os sistemas operacionais de desktop. Esta seção aborda alguns desses softwares e como eles funcionam.

O que é VMware Workstation?

O VMware Workstation inclui hypervisors de tipo 2. Diferente de um hypervisor de tipo 1, que substitui completamente o sistema operacional subjacente, um hypervisor de tipo 2 executa um aplicativo no sistema operacional do desktop e permite que os usuários do desktop executem um segundo sistema operacional sobre seu sistema operacional principal (host).

Existem dois tipos de VMware Workstation:

O Workstation Player (link externo a ibm.com) é uma versão sem custo que suporta um único sistema operacional convidado.





(link externo a ibm.com) é uma versão sem custo que suporta um único sistema operacional convidado. O Workstation Pro (link externo a ibm.com) oferece suporte a vários sistemas operacionais convidados e pode ser integrado às ferramentas empresariais de gerenciamento de virtualização da VMware.

Como instalar as ferramentas de VMware

Há apenas uma coisa melhor do que ter um segundo sistema operacional no seu computador desktop: ter um segundo sistema operacional que pode trocar dados com o primeiro. É nesse ponto que VMware Tools pode ajudar. Essa é uma parte crucial de qualquer ambiente VMware Workstation. Ele permite que o sistema operacional convidado em execução no hypervisor tipo 2 funcione melhor com o sistema operacional host.

Os benefícios da instalação do VMware Tools incluem desempenho gráfico mais rápido e suporte a pastas compartilhadas entre o S.O. convidado e o host. Você pode usá-lo para arrastar e soltar arquivos e para recortar e colar elementos entre os dois sistemas operacionais.

Para instalar o VMware Tools, clique em VM e, em seguida, em Install VMware Tools no menu do VMware Workstation. O VMWare Workstation então cria uma unidade virtual de CD-ROM no sistema operacional convidado que contém o instalador do VMware Tools. Em seguida, você poderá acessar a imagem do CD-ROM de dentro do sistema operacional convidado e executar o instalador.

Consulte as instruções completas de instalação na documentação do VMware Tools (link externo a ibm.com).

