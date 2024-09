O método para rotear uma solicitação para um servidor específico é definido por um algoritmo de balanceamento de carga. Algoritmos de balanceamento de carga fornecem diferentes recursos e benefícios para satisfazer diferentes casos de uso.

Round-robin

Este algoritmo usa o DNS (Domain Name System) para atribuir sequencialmente solicitações a cada servidor em uma rotação contínua. É o método de balanceamento de carga mais básico, pois utiliza apenas o nome de cada servidor para determinar qual deles receberá a próxima solicitação recebida.

Round-robin ponderado

Além de seu nome DNS, cada servidor nesse algoritmo também recebe um “peso”. O peso determina quais servidores devem ter prioridade sobre outros para lidar com as solicitações recebidas. Um administrador decide como cada servidor será ponderado com base em sua capacidade e nas necessidades da rede.

Hash de IP

Neste algoritmo, um cálculo simplifica (ou faz hash) o endereço IP da solicitação recebida em um valor menor chamado chave de hash. Essa chave de hash exclusiva (que representa o endereço IP do usuário) é usada como base para decidir como encaminhar a solicitação para um servidor específico.

Menos conexões

Como o nome indica, esse algoritmo dá prioridade ao servidor com as menores conexões ativas quando uma nova solicitação de cliente é recebida. Esse método ajuda a evitar que os servidores fiquem sobrecarregados com conexões e a manter uma carga consistente em todos os servidores o tempo todo.

Menor tempo de resposta

Este algoritmo combina o menor método de conexão com o menor tempo médio de resposta do servidor. Tanto o número de conexões quanto o tempo que leva para um servidor realizar solicitações e enviar uma resposta são avaliados. O servidor mais rápido com menos conexões ativas receberá a solicitação recebida.