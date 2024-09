O que são hipervisores?

Hipervisores de VMware

O VMware oferece hipervisores Tipo 1 e Tipo 2. Os hipervisores do tipo 1 incluem:

Hipervisor ESXi. O VMware ESXi (Elastic Sky X Integrated) é um hipervisor tipo 1 (ou bare-metal) voltado à virtualização do servidor no data center. O ESXi gerencia coleções de máquinas virtuais VMware.





O VMware também oferece produtos hipervisores Tipo 2 para usuários de desktop e laptop:

VMware Fusion: Essa é a oferta da empresa voltada para o MacOS, que permite que os usuários de Mac executem uma grande variedade de sistemas operacionais convidados.





a plataforma focada em Linux e Windows da VMware vem em dois tipos: Pro, que é uma versão paga, e Player, que é gratuita para uso pessoal. A versão Pro permite que os usuários executem vários sistemas operacionais em um único PC e também se conectem ao VMware vSphere, assim como o Fusion. O Workstation Player oferece suporte apenas a um único sistema operacional convidado. VirtualBox: um hipervisor tipo 2 executado nos sistemas operacionais Linux, Mac OS e Windows. Oracle herdou o produto quando comprou a Sun Microsystems em 2010.

Hipervisor do Hyper-V

O Hyper-V é um hipervisor da Microsoft projetado para uso em sistemas Windows.Ele foi enviado em 2008 como parte do Windows Server, o que significava que os clientes precisavam instalar todo o sistema operacional Windows para usá-lo.A Microsoft, posteriormente, disponibilizou uma versão dedicada chamada Hyper-V Server, que é executada no Windows Server Core. Isso permitiu que os administradores executassem o Hyper-V sem instalar a versão completa do Windows Server. O Hyper-V também está disponível para clientes Windows.

A Microsoft classifica o Hyper-V como um hipervisor de Tipo 1, embora ele opere de maneira diferente de muitos concorrentes.O Hyper-V é instalado no Windows, mas é executado diretamente no hardware físico, inserindo-se abaixo do sistema operacional host. Todos os sistemas operacionais convidados são executados por meio do hipervisor, mas o sistema operacional host obtém acesso especial ao hardware, o que lhe dá uma vantagem de desempenho.

Hipervisores de Citrix

XenServer, agora conhecido como Citrix Hypervisor, é um hipervisor de Tipo 1 comercial que suporta sistemas operacionais Linux e Windows.O XenServer nasceu do projeto de código aberto Xen (link externo ao site ibm.com).

Hipervisores de código aberto

Alguns hipervisores, como o KVM, vêm de projetos de código aberto. O envolvimento da Red Hat com a comunidade de código aberto tornou o KVM o núcleo de todas as principais distribuições de virtualização do OpenStack e do Linux.

Hipervisores de código aberto também estão disponíveis em configurações gratuitas.O KVM pode ser baixado por conta própria ou como parte da solução de virtualização de código aberto oVirt, da qual o Red Hat é um defensor de longo prazo.

Outra opção é o Xen, um hipervisor de Tipo 1 de código aberto que é compatível com arquiteturas Intel e ARM.Começou como um projeto na Universidade de Cambridge e sua equipe posteriormente comercializou-o pela fundação da XenSource, que Citrix comprou em 2007.

Em 2013, o projeto de código aberto se transformou em um projeto colaborativo sob a supervisão da Linux Foundation.Muitos provedores de serviços de nuvem usam o Xen para impulsionar suas ofertas de produtos.

O Xen oferece suporte a diversos tipos de virtualização, incluindo ambientes com assistência de hardware usando Intel VT e AMD-V. Ele também oferece suporte à paravirtualização, que ajusta o sistema operacional convidado para funcionar com um hipervisor, proporcionando ganhos de desempenho.

Hipervisor KVM

O Linux também possui capacidades de hipervisor incorporadas diretamente em seu núcleo.A máquina virtual baseada em kernel (KVM) foi incorporada ao núcleo principal do Linux em 2007 e complementa o QEMU, um hipervisor que emula integralmente o processador da máquina física em software.

O KVM oferece suporte a extensões de virtualização que a Intel e a AMD incorporaram em suas arquiteturas de processador para oferecer melhor suporte a hipervisores. Essas extensões, chamadas Intel VT e AMD-V, respectivamente, permitem que o processador ajude o hipervisor a gerenciar várias máquinas virtuais. Quando essas extensões estiverem disponíveis, o Linux kernel poderá usar o KVM. Caso contrário, recai sobre o QEMU.

Red Hat hypervisor

A Red Hat baseia seu hipervisor de virtualização empresarial da Red Hat no hipervisor de KVM. Sua solução de virtualização cria instalações extras em torno do hipervisor. Isso inclui um gerenciador de virtualização que fornece um sistema de gerenciamento centralizado com uma interface gráfica de usuário orientada por pesquisa e tecnologias de virtualização seguras que fortalecem o hipervisor contra ataques direcionados ao host ou a máquinas virtuais. O hipervisor do Red Hat pode executar muitos sistemas operacionais, incluindo o Ubuntu.