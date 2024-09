Existem mais de 150 ferramentas de software ITSM no mercado neste momento, projetadas para ajudar as organizações a implementar e até mesmo automatizar o ITSM no âmbito do framework ou frameworks de melhores práticas de sua escolha.

O que segue é uma pequena lista dos critérios para a escolha de uma ferramenta:

Certifique-se de que ela forneça suporte a uma central de serviço de TI robusta, uma vez que a central de serviço atuará como a interface entre sua equipe de TI e os usuários/unidades de negócio.





Escolha uma ferramenta com recursos que podem ser mapeados para todas as áreas de prática do framework que você usa ou usará, incluindo gerenciamento de ativos de TI, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de conhecimento, integração do catálogo de serviços, gerenciamento de incidentes e gerenciamento de problemas.





Escolha uma ferramenta que se integre às outras ferramentas em seus ambientes de TI, como software de acompanhamento de projetos, ferramentas de colaboração e sistemas ERP.





Dê preferência a ferramentas de fácil implementação com painéis gráficos, métricas configuráveis, além de relatórios para ajudar a monitorar a entrega e a qualidade dos serviços em tempo real, com base nos principais indicadores de desempenho (KPIs), como tendências de volume de abertura de chamados, tempos de resposta e de resolução de incidentes, bem como estatísticas de conformidade com o nível de serviço.

Mais importante: qualquer ferramenta que você escolher deve ser capaz de lidar com ambientes em rápida mudança. Em outras palavras, se suas ferramentas foram construídas para lidar com ambientes que mudam uma vez por dia, elas não serão modernas o suficiente. As ferramentas modernas devem ser capazes de identificar, analisar, corrigir e verificar problemas praticamente em tempo real.