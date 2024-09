SaaS (às vezes chamada de serviços de aplicativos na cloud ) é um software de aplicativo pronto para uso e hospedado na cloud. Os usuários pagam uma taxa mensal ou anual para usar um aplicativo completo de dentro de um navegador da web, cliente do desktop ou aplicativo móvel. O aplicativo e toda a infraestrutura necessária para entregá-lo, desde servidores, armazenamento, rede, middleware, software do aplicativo até armazenamento de dados, são hospedados e gerenciados pelo fornecedor de SaaS .

O fornecedor gerencia todas as atualizações e correções do software, geralmente de forma invisível para os clientes. Normalmente, o fornecedor garante um nível de disponibilidade, desempenho e segurança como parte de um acordo de nível de serviço (SLA). Os clientes podem incluir mais usuários e armazenamento de dados sob demanda a um custo adicional.

Hoje em dia, quem usa um telefone celular quase certamente usa alguma forma de SaaS. E-mail, mídia social e soluções de armazenamento de arquivo na cloud (como Dropbox ou Box) são exemplos de aplicativos de SaaS que as pessoas usam todos os dias em suas vidas pessoais. Soluções SaaS populares de negócios ou corporativas incluem Salesforce (software de gerenciamento de relacionamento com o cliente), HubSpot (software de marketing), Trello (gerenciamento de fluxo de trabalho), Slac (sistema de mensagens e de colaboração) e Canva (gráficos). Muitos aplicativos projetados originalmente para a área de trabalho (por exemplo, Adobe Creative Suite) agora estão disponível como SaaS (por exemplo, Adobe Creative Cloud).

Benefícios do SaaS

O benefício principal do SaaS é que ele transfere toda a infraestrutura e o gerenciamento do aplicativo para o fornecedor de SaaS . Tudo o que o usuário necessita fazer é criar uma conta, pagar a taxa e começar a usar o aplicativo. O fornecedor cuida de todo o resto, desde a manutenção do hardware e software do servidor até o gerenciamento do acesso do usuário e segurança, armazenando e gerenciando dados, implementando upgrades e correções, e muito mais.

Outros benefícios do SaaS incluem:

: muitos produtos SaaS oferecem um período de avaliação sem custo ou taxas mensais baixas que permitem aos clientes avaliarem o software para ver se ele atende às suas necessidades, com pouco ou nenhum risco financeiro. Produtividade a qualquer hora/em qualquer lugar : os usuários podem trabalhar com aplicativos SaaS em qualquer dispositivo com um navegador e uma conexão de Internet.





: os usuários podem trabalhar com aplicativos SaaS em qualquer dispositivo com um navegador e uma conexão de Internet. Fácil escalabilidade: incluir usuários é tão simples quanto registrar e pagar por novos assentos. Os clientes podem comprar armazenamento de dados adicional por um custo nominal.

Alguns fornecedores de SaaS até mesmo permitem a customização de seu produto, fornecendo uma solução PaaS complementar. Um exemplo bem conhecido é o Heroku, uma solução PaaS para Salesforce.

Casos de uso de SaaS

Hoje em dia, praticamente qualquer aplicativo de produtividade pessoal ou de funcionário está disponível como SaaS. Casos de uso específicos são muito numerosos para serem mencionados (alguns estão listados acima). Se um usuário final ou uma organização puder encontrar uma solução SaaS com a funcionalidade necessária, na maioria dos casos, ela fornecerá uma alternativa significantemente mais simples e mais escalável, bem como com custo mais reduzido ao software no local.