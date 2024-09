O IBM Cloud Code Engine é uma plataforma serverless totalmente gerenciada que pode ser usada para hospedar aplicações nativas em nuvem, sejam elas imagens de contêiner, aplicativos de 12 fatores, funções, tarefas em lote ou apenas um fragmento de código. Os desenvolvedores só precisam escolher um recurso de tempo de execução. Não é preciso escolher um tipo de plataforma de hospedagem (CaaS, PaaS, FaaS) com limitações de tempo de execução. O IBM Cloud Code Engine acaba com as complexidades do ambiente de hospedagem do tempo de execução. Assim, os desenvolvedores podem se concentrar no código, e não no gerenciamento da infraestrutura. Ele permite que os desenvolvedores implementem vários artefatos (imagens de contêiner, código-fonte, tarefas em lote etc.) em uma única experiência de usuário e permite que os usuários paguem apenas quando as cargas de trabalho estão sendo executadas.