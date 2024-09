O que é Cloud Privada?

Vários fornecedores estão oferecendo agora soluções da cloud privada totalmente gerenciada. Esse modelo difere da VPC uma vez que uma cloud privada gerenciada é um ambiente de locatário único. A responsabilidade pelo gerenciamento e pela manutenção da infraestrutura é delegada a um provedor de serviços de terceiros.

O hardware físico geralmente reside no data center do provedor de serviços, embora os fornecedores também ofereçam serviços de gerenciamento para infraestrutura localizada no próprio data center da empresa. As clouds privadas gerenciadas permitem uma maior customização do que seria possível em um ambiente de diversos locatários e incorporam os benefícios de segurança habituais de uma cloud privada, mas são mais dispendiosas do que infraestruturas autogerenciadas.