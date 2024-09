O que é nuvem privada virtual (VPC)?

VPC versus rede virtual privada (VPN)



A rede virtual privada (VPN) faz com a Internet pública uma conexão tão segura quanto a conexão com a rede privada, criando um túnel criptografado através do qual as informações viajam. Você pode implementar uma VPN-as-a-Service (VPNaaS) em sua VPC para estabelecer um canal de comunicação seguro entre sites, entre sua VPC e seu ambiente no local ou outro local. Com uma VPN é possível conectar sub-redes em várias VPCs para que funcionem como se estivessem em uma única rede.

VPC versus nuvem privada



A nuvem privada e a nuvem privada virtual são, às vezes, e erroneamente, utilizadas de forma intercambiável. Na verdade, a nuvem privada virtual é, na verdade, uma oferta de nuvem pública . A nuvem privada é um ambiente de nuvem de locatário único, de propriedade, operado e gerenciado pela empresa e hospedado mais comumente no local ou em um espaço ou instalação dedicada. Já a VPC é hospedada em arquiteturas multilocatário, mas os dados e as cargas de trabalho de cada cliente são separados logicamente dos dados de todos os outros locatários. O provedor de nuvem é responsável por garantir esse isolamento lógico.

VPC versus nuvem pública



A nuvem privada virtual é um conceito de inquilino único que oferece a oportunidade de criar um espaço privado dentro da arquitetura da nuvem pública. A VPC oferece maior segurança do que as ofertas tradicionais de nuvem pública de vários inquilinos, mas permite que os clientes aproveitem a alta disponibilidade, a flexibilidade e a efetividade em custo da nuvem pública. Em alguns casos, pode haver maneiras diferentes de escalar a VPC e uma conta de nuvem pública. Por exemplo, pode haver volumes de armazenamento adicionais disponíveis apenas em blocos de um determinado tamanho para VPCs. Nem todos os recursos de nuvem pública são disponibilizados em todas as ofertas de VPC.