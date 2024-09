O que é uma carga de trabalho?

O termo “carga de trabalho” é frequentemente usado como sinônimo de “aplicação”. Embora as cargas de trabalho e as aplicações sejam componentes interconectados e integrais de qualquer infraestrutura de TI (e as aplicações possam ser consideradas cargas de trabalho), elas têm propósitos bem diferentes.

Aplicações são programas ou grupos de programas projetados para ajudar os usuários finais a realizar tarefas específicas e atender a certas necessidades de negócios. As cargas de trabalho se referem às demandas de processamento dessas tarefas. Em outras palavras, as cargas de trabalho alimentam as aplicações (ou parte delas). No entanto, é importante observar que uma carga de trabalho não é necessariamente exclusiva de um único aplicativo. Muitas cargas de trabalho realizam tarefas através das aplicações.

Além disso, os ciclos de vida das aplicações tendem a mudar quando as necessidades mudam, ou quando surgem tecnologias mais avançadas. Por outro lado, as cargas de trabalho mudam com base em fatores infraestruturais, como desempenho do sistema, tráfego de usuários, alocação de recursos e necessidades de processamento.