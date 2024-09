O que é conteinerização?

Com melhor portabilidade e eficiência de recursos do que as máquinas virtuais (VMs), os contêineres se tornaram as unidades de computação padrão de aplicações nativas da nuvem modernas.

A conteinerização permite que os desenvolvedores criem e implementem aplicações com mais rapidez e segurança. Com métodos tradicionais, os desenvolvedores escrevem código em um ambiente de computação específico que, quando transferido para um novo local, geralmente resulta em bugs e erros. Por exemplo, isso pode acontecer quando um desenvolvedor transfere o código de um computador desktop para uma VM ou de um sistema operacional Linux para Windows. A conteinerização elimina esse problema ao agrupar o código da aplicação com os arquivos de configuração, bibliotecas e dependências relacionados necessários para sua execução. Esse único pacote de software ou "contêiner" é separado do sistema operacional hospedeiro. Portanto, ele é autônomo e se torna portátil, capaz de ser executado em qualquer plataforma ou nuvem, sem problemas.

O conceito de conteinerização e isolamento de processos já existe há décadas. No entanto, o surgimento em 2013 do Docker de código aberto, um padrão do setor para contêineres com Developer Tools simples e uma abordagem universal de empacotamento, acelerou a adoção dessa tecnologia. Hoje, as organizações usam cada vez mais a conteinerização para criar novas aplicações e modernizar as aplicações existentes para a nuvem.

De acordo com um relatório da Forrester1, 74% dos tomadores de decisão de infraestrutura dos EUA afirmam que suas empresas estão adotando contêineres em uma plataforma como serviço (PaaS) em um ambiente local ou na nuvem pública.

Os contêineres são "leves", o que significa que compartilham o kernel do sistema operacional da máquina e não exigem a sobrecarga de associar um sistema operacional em cada aplicação. Os contêineres são inerentemente menores em capacidade do que as VMs e exigem menos tempo de inicialização. Esse recurso permite que muito mais contêineres sejam executados com a mesma capacidade de computação de uma única VM. Esse recurso aumenta a eficiência do servidor e, por sua vez, reduz os custos com servidor e licenciamento.

Mais importante ainda, a conteinerização permite que as aplicações sejam "escritas uma vez e executados em qualquer lugar" em ambientes de data center local, nuvem híbrida e multinuvem.

Essa portabilidade acelera o desenvolvimento, evita o lock-in com o fornecedor de nuvem e oferece outros benefícios notáveis, como isolamento de falhas, facilidade de gerenciamento, segurança simplificada e muito mais.

O vídeo a seguir fornece mais explicações sobre conteinerização: