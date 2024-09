Contêineres são componentes de aplicações executáveis e leves que combinam códigos fonte de aplicativos com todas as bibliotecas do sistema operacional (OS) e dependências necessárias para executar o código em qualquer ambiente.

A capacidade de criar contêineres existe há décadas, mas tornou-se amplamente disponível em 2008, quando o Linux incluiu a funcionalidade de contêiner em seu kernel. E então foi amplamente utilizada com a chegada da plataforma de conteinerização de código aberto Docker em 2013. (Docker é tão popular que "contêineres Docker" e "contêineres" muitas vezes são usados de forma intercambiável).

Como são menores, mais eficientes em termos de recursos e mais portáteis do que as máquinas virtuais (VMs), os contêineres e, mais especificamente, os microservices ou as funções serverless em contêineres — se tornaram as de fato em modernas unidades de processamento padrão de aplicativos nativo de cloud. (Para saber mais sobre os benefícios dos contêineres, consulte a visualização interativa de dados abaixo)

Em pequenos números, os contêineres são fáceis o suficiente para implementar e gerenciar manualmente. Mas, na maioria das organizações, o número de aplicações conteinerizadas está crescendo rapidamente, e gerenciá-los em escala, especialmente como parte de um pipeline de integração contínua/entrega contínua (CI/CD) ou DevOps, é impossível sem automação.

Introduza a orquestração de contêineres, que automatiza as tarefas operacionais relacionadas à implementação e execução de aplicações e serviços em contêineres. De acordo com uma pesquisa recente da IBM, 70% dos desenvolvedores que utilizam contêineres relatam usar soluções de orquestração de contêineres, e 70% desses relatam o uso de um serviço de orquestração de contêineres totalmente gerenciado (gerenciado pela nuvem) em sua organização.