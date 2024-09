Antes do DNS, a internet era uma rede crescente de computadores utilizados principalmente por instituições acadêmicas e de pesquisa. Os desenvolvedores associavam manualmente os nomes dos servidores aos endereços IP utilizando um arquivo de texto simples chamado HOSTS.TXT. O SRI International mantinha esses arquivos de texto e os distribuía a todos os computadores na internet. No entanto, com a expansão da rede, essa abordagem tornou-se cada vez mais insustentável.

Para lidar com as limitações do HOSTS.TXT e criar um sistema mais escalável, Paul Mockapetris, cientista da computação da Universidade do Sul da Califórnia, inventou o sistema de nomes de domínio em 1983. Um grupo de pioneiros da internet ajudou na criação do DNS e foi o autor da primeira solicitação de comentários (RFCs) que detalhava as especificações do novo sistema, RFC 882 e RFC 883. O RFC 1034 e o RFC 1035 substituíram posteriormente os RFCs anteriores.

Eventualmente, com a expansão do DNS, o gerenciamento do DNS tornou-se responsabilidade da internet Assigned Numbers Authority (IANA), antes de finalmente passar para o controle da organização sem fins lucrativos Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), em 1998.