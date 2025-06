O que é 2FA (autenticação de dois fatores)?

A maioria das pessoas está familiarizada com os sistemas de segurança 2FA baseados em texto SMS. Nesta versão, um aplicativo envia um código numérico para o celular do usuário no momento do login. O usuário deve digitar sua senha e o código para continuar. Inserir apenas um ou outro não é suficiente para a autenticação.

A 2FA é a forma mais comum de autenticação multifator (MFA), que se refere a qualquer método de autenticação em que os usuários devem fornecer mais de um fator de autenticação para comprovar sua identidade.

Embora a 2FA seja frequentemente associada a sistemas de computador, ela também pode proteger ativos e locais físicos. Por exemplo, um edifício restrito pode exigir que as pessoas apresentem um crachá de identificação e passem por uma leitura de impressão digital para entrar.

De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, credenciais comprometidas são a causa mais comum das violações de dados. As senhas são relativamente fáceis para os agentes da ameaça roubarem por meio de ataques de phishing, spyware ou de força bruta.

A autenticação de dois fatores ajuda a fortalecer a segurança da conta, exigindo um segundo fator. Além de os hackers precisarem roubar duas credenciais para invadir um sistema, o segundo fator geralmente é algo difícil de invadir. Segundos fatores comuns incluem impressões digitais e biometria, chaves de segurança física e códigos de acesso por tempo limitado.