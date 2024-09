Tipos de ameaças cibernéticas

Uma vulnerabilidade de dia zero é um tipo de ataque cibernético que tira proveito de uma vulnerabilidade de dia zero—uma falha de segurança desconhecida, sem resolução ou correções em software, hardware ou firmware de computador. "Dia zero" refere-se ao fato de que o fornecedor de software ou dispositivos tem “zero dia" (ou seja, não têm tempo) para corrigir as vulnerabilidades, pois agentes maliciosos já podem usá-las para acessar os sistemas vulneráveis."

Uma das vulnerabilidades de dia zero mais conhecidas é o Log4Shell, uma falha na biblioteca de registro do Apache Log4j amplamente usada. No momento de sua descoberta, em novembro de 2021, a vulnerabilidade Log4Shell existia em 10% dos ativos digitais globais, incluindo muitas aplicações da web, serviços de nuvem e endpoints físicos, como servidores.