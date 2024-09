O que é segurança de rede?

As redes tradicionais da empresa eram centralizadas, com os principais endpoints, dados e aplicações situados no local. Os sistemas tradicionais de segurança de rede visavam impedir que as ameaças violassem o perímetro da rede. Depois que um usuário entrou, ele foi tratado como confiável e recebeu acesso praticamente irrestrito.

No entanto, à medida que as organizações buscam a transformação digital e adotam ambientes de nuvem híbrida, as redes estão se tornando descentralizadas. Agora, existem recursos de rede em data centers na nuvem, endpoints locais e remotos e dispositivos móveis e IoT.

Os controles de segurança baseados em perímetro são menos eficazes em redes distribuídas. Por isso, muitas equipes de segurança de TI estão migrando para frameworks de segurança de rede zero trust. Em vez de se concentrar no perímetro, a segurança de rede zero trust coloca os controles de segurança em torno de recursos individuais. Os usuários nunca são implicitamente confiáveis. Toda vez que um usuário tenta acessar um recurso, ele deve ser autenticado e autorizado, independentemente de já estar na rede da empresa. Os usuários autenticados recebem apenas acesso com privilégios mínimos e suas permissões são revogadas assim que a tarefa é concluída.

A segurança de rede zero trust se baseia em políticas de acesso granular, validação contínua e dados coletados do maior número possível de fontes (incluindo muitas das ferramentas mencionadas acima) para garantir que só os usuários certos possam acessar os recursos certos pelos motivos certos no momento certo.