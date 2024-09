Com o XDR, as soluções de segurança que não são necessariamente projetadas para trabalhar juntas podem interoperar perfeitamente na prevenção, detecção, investigação e resposta de ameaças.

O XDR elimina lacunas de visibilidade entre ferramentas e camadas de segurança, permitindo que equipes de segurança sobrecarregadas detectem e resolvam ameaças de forma mais rápida e eficiente, capturando dados contextuais mais completos para tomar melhores decisões de segurança e prevenir futuros ataques cibernéticos.

O XDR foi definido pela primeira vez em 2018, mas a maneira como profissionais de segurança e analistas do setor falam sobre XDR tem evoluído rapidamente desde então. Por exemplo, muitos especialistas em segurança inicialmente descrevem o XDR como uma versão turbinada de EDR (detecção e resposta de endpoint), expandida para abranger todas as camadas de segurança da empresa.No entanto, hoje os especialistas veem o potencial do XDR como muito mais do que a soma das ferramentas e funcionalidades que ele integra, enfatizando benefícios como visibilidade de ameaças de ponta a ponta, uma interface unificada e fluxos de trabalho otimizados para detecção, investigação e resposta a ameaças.

Analistas e fornecedores têm categorizado as soluções XDR como XDR nativo, que integra ferramentas de segurança apenas do fornecedor da solução, ou XDR aberto, que integra todas as ferramentas de segurança no ecossistema de segurança de uma organização, independentemente do fornecedor. Mas está se tornando cada vez mais claro que equipes de segurança empresarial e centros de operações de segurança (SOCs) esperam que mesmo as soluções XDR nativas sejam abertas, proporcionando a flexibilidade para integrar ferramentas de segurança de terceiros que usam atualmente ou que podem preferir usar no futuro.