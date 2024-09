O que é cibersegurança?

"Meu setor está seguro." Cada setor tem sua parcela de riscos de cibersegurança, com adversários cibernéticos explorando as necessidades de redes de comunicação dentro de quase todas as organizações governamentais e do setor privado. Por exemplo, ataques de ransomware estão visando mais setores do que nunca, incluindo governos locais, organizações sem fins lucrativos e prestadores de serviços de saúde. As ameaças às cadeias de suprimentos, sites ".gov" e à infraestrutura crítica também aumentaram.