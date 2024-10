Extração de credenciais: invasores roubam os nomes de usuário e senhas de usuários legítimos e “transferem” essas credenciais para seus próprios dispositivos. Eles também podem roubar as credenciais de administradores que fizeram login recentemente no dispositivo.

Ataques Pass the Hash: alguns sistemas convertem senhas em dados ilegíveis, por meio de “hash”, antes de sua transmissão e armazenamento. Os hackers podem roubar esses hashes de senha e usá-los para enganar os protocolos de autenticação, obtendo permissões para acessar sistemas e serviços protegidos.

Passar o tíquete: Os hackers utilizam um ticket Kerberos roubado para obter acesso a dispositivos e serviços na rede. (O Kerberos é o protocolo de autenticação padrão usado no Microsoft Active Directory).

Ataques de força bruta: hackers invadem uma conta utilizando scripts ou bots para gerar e testar senhas potenciais até encontrar uma que funcione.

Engenharia social: hackers podem usar uma conta de e-mail de funcionário comprometida para lançar ataques de phishing com o objetivo de coletar as credenciais de login de contas privilegiadas.

Sequestro de recursos compartilhados: hackers podem espalhar malware por meio de recursos compartilhados, bancos de dados e sistemas de arquivos. Por exemplo, eles podem sequestrar os recursos do Secure Shell (SSH) que conectam sistemas entre os sistemas operacionais macOS e Linux.

Ataques PowerShell: hackers podem usar a interface de linha de comando (CLI) do Windows e a ferramenta de scripting PowerShell para alterar configurações, roubar senhas ou executar scripts maliciosos.

Vivendo da terra: hackers podem confiar em ativos internos que comprometeram em vez de usar malware externo nas etapas posteriores do movimento lateral. Essa abordagem faz com que suas atividades pareçam legítimas e as torna mais difíceis de detectar.