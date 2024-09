As organizações usam uma combinação de melhores práticas e soluções de segurança para evitar a exfiltração de dados.

Treinamento de conscientização sobre segurança. Como o phishing é um vetor de ataque de exfiltração de dados tão comum, treinar os usuários para reconhecer golpes de phishing pode ajudar a bloquear as tentativas de exfiltração de dados dos hackers. Instruir os usuários sobre as melhores práticas para trabalho remoto, higiene de senhas, uso de dispositivos pessoais no trabalho e manuseio/transferência/armazenamento de dados da empresa pode ajudar as organizações a reduzir seu risco de exfiltração de dados.

Gerenciamento de acesso e identidade (IAM). Os sistemas IAM permitem que as empresas atribuam e gerenciem uma única identidade digital e um único conjunto de privilégios de acesso para cada usuário na rede. Esses sistemas simplificam o acesso para usuários autorizados enquanto mantêm usuários não autorizados e hackers fora. O IAM pode combinar as seguintes tecnologias:

Autenticação multifator—exigindo uma ou mais credenciais de login além de um nome de usuário e senha.



Controle de acesso baseado em função (RBAC)—fornecendo permissões de acesso com base na função do usuário na organização.



Autenticação adaptativa—exigindo que os usuários se reautentiquem quando o contexto mudar (por exemplo, se mudarem de dispositivo ou tentarem acessar aplicações ou dados particularmente sensíveis).



Logon único—permitindo que os usuários façam login uma vez usando um único conjunto de credenciais de login, e acessem vários serviços relacionados locais ou na nuvem durante essa sessão sem precisar fazer login novamente.

Data loss prevention (DLP). As soluções de DLP monitoram e inspecionam dados sensíveis em qualquer estado—em repouso (armazenados), em movimento (através da rede) e em uso (sendo processados)—em busca de sinais de exfiltração, e bloqueiam a exfiltração conforme necessário. Por exemplo, a tecnologia DLP pode impedir que dados sejam copiados para um serviço de armazenamento em nuvem não autorizado, ou de serem processados por uma aplicação não autorizada (por exemplo, um aplicativo que um usuário baixa da web).

Tecnologias de detecção e resposta a ameaças. Uma classe crescente de tecnologias de cibersegurança monitora e analisa continuamente o tráfego da rede corporativa e a atividade dos usuários. Essas tecnologias ajudam equipes de segurança sobrecarregadas a detectar ameaças cibernéticas em tempo real ou quase em tempo real e responder com intervenção manual mínima. Essas tecnologias incluem: