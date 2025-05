O que é spear phishing?

Em seguida, o spear phisher identifica um alvo adequado. O alvo é alguém que pode dar aos hackers acesso aos recursos que eles desejam, seja diretamente (como fazendo um pagamento) ou indiretamente (como baixando spyware).

As tentativas de spear phishing geralmente têm como alvo funcionários de nível médio, baixo ou novos com privilégios elevados de rede ou sistema. Esses funcionários podem ser menos rigorosos ao seguir as políticas da empresa do que alvos de nível mais alto. Eles também podem ser mais suscetíveis a táticas de pressão, como um golpista fingindo ser um líder sênior.

As vítimas típicas incluem gerentes financeiros autorizados a fazer pagamentos, profissionais de TI com acesso de nível de administrador à rede e gerentes de RH com acesso a dados pessoais dos funcionários.

Outros tipos de ataques de spear phishing visam exclusivamente funcionários de nível executivo. Para obter mais informações, consulte a seção "Spear phishing, whaling e BEC".