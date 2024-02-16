O que é simulação de violações e ataques?

Autora

Josh Schneider

Staff Writer

IBM Think

O que é simulação de violações e ataques?

A simulação de violações e ataques (BAS) é uma abordagem automatizada e contínua baseada em software para a segurança ofensiva. Semelhante a outras formas de validação de segurança, como red teaming e testes de penetração, o BAS complementa ferramentas de segurança mais tradicionais, simulando ataques cibernéticos para testar controles de segurança e fornecer insights praticáveis.

Como um exercício de red team, as simulações de violação e ataque usam as táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) de ataque do mundo real empregados pelos hackers para identificar e mitigar proativamente as vulnerabilidades de segurança antes que elas possam ser exploradas por agentes da ameaça reais. No entanto, diferentemente do red teaming e dos testes de penetração, as ferramentas BAS são totalmente automatizadas e podem fornecer resultados mais abrangentes com menos recursos no tempo entre testes de segurança mais práticos. Provedores como SafeBreach, XM Cyber e Cymule oferecem soluções baseadas em nuvem que permitem a fácil integração das ferramentas BAS sem implementar nenhum hardware novo.

Como uma ferramenta de validação de controle de segurança, as soluções de BAS ajudam as organizações a entender melhor suas lacunas de segurança, além de fornecer orientações valiosas para remediação priorizada.

A simulação de violações e ataques ajuda as equipes de segurança a:

  • Mitigar o risco cibernético potencial: fornece aviso antecipado para possíveis ameaças internas ou externas, permitindo que as equipes de segurança priorizem os esforços de remediação antes de ocorrer qualquer exfiltração de dados críticos, perda de acesso ou resultados adversos semelhantes.
  • Minimizar a probabilidade de ataques cibernéticos bem-sucedidos: em um cenário de ameaças em constante mudança, a automação aumenta a resiliência por meio de testes contínuos.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Como funciona a simulação de violações e ataques?

As soluções de BAS replicam muitos tipos diferentes de caminhos de ataque, vetores de ataque e cenários de ataque. Com base nos TTPs do mundo real usados por agentes de ameaças, conforme descrito na inteligência de ameaças encontrada nos frameworks MITRE ATT&CK e Cyber Killchain, as soluções de BAS podem simular:

  • Ataques de rede e de infiltração
  • Movimento lateral
  • Phishing
  • Ataques a endpoints e gateways
  • Ataques de malware
  • Ataques de ransomware

Independentemente do tipo de ataque, as plataformas de BAS simulam, avaliam e validam as técnicas de ataque mais atuais usadas por ameaças persistentes avançadas (APTs) e outras entidades maliciosas ao longo de todo o caminho de ataque. Quando um ataque é concluído, uma plataforma de BAS fornece um relatório detalhado, incluindo uma lista priorizada de etapas de remediação, caso alguma vulnerabilidade crítica seja descoberta.

O processo de BAS começa com a seleção de um cenário de ataque específico a partir de um dashboard personalizável. Além de executar muitos tipos de padrões de ataque conhecidos derivados de ameaças emergentes ou situações personalizadas, eles também podem realizar simulações de ataques com base nas estratégias de grupos de APT conhecidos, cujos métodos podem variar dependendo do setor da organização.

Depois que um cenário de ataque é iniciado, as ferramentas BAS implementam agentes virtuais dentro da rede de uma Organização. Esses agentes tentam violar sistemas protegidos e migrar lateralmente para acessar ativos críticos ou dados sensíveis. Ao contrário dos testes de penetração tradicionais ou red teaming, os programas BAS podem usar credenciais e conhecimento interno do sistema que os invasores podem não ter. Dessa forma, o software BAS pode simular ataques externos e ataques de agentes internos em um processo semelhante ao de purple teaming.

Após concluir uma simulação, a plataforma de BAS gera um relatório abrangente de vulnerabilidade que valida a eficácia de vários controles de segurança, desde firewalls até segurança de endpoint, incluindo:

  1. Controles de segurança de rede
  2. Detecção e resposta de endpoint (EDR)
  3. Controles de segurança de e-mail
  4. Medidas de controle de acesso
  5. Políticas de gerenciamento de vulnerabilidades
  6. Controles de segurança de dados
  7. Controles de resposta a incidentes
Mixture of Experts | 28 de agosto, episódio 70

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Assista aos episódios mais recentes do podcast

Quais são os benefícios da simulação de violações e ataques?

Embora não tenha como objetivo substituir outros protocolos de cibersegurança, as soluções de BAS podem melhorar significativamente a postura de segurança de uma organização. De acordo com um relatório de pesquisa da Gartnerr, o BAS pode ajudar as equipes de segurança a descobrir de 30 a 50% mais vulnerabilidades em comparação com as ferramentas tradicionais de avaliação de vulnerabilidades. Os principais benefícios da simulação de violações e ataques são:

  1. Automação: à medida que a ameaça persistente de ataques cibernéticos cresce ano após ano, as equipes de segurança estão sob pressão constante para operar em níveis maiores de eficiência. As soluções de BAS têm a capacidade de executar testes contínuos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem a necessidade de qualquer pessoal adicional, seja no local ou externo. O BAS também pode ser usado para executar testes sob demanda, bem como fornecer feedback em tempo real.
  2. Precisão: para qualquer equipe de segurança, especialmente aquelas com recursos limitados, relatórios precisos são cruciais para uma alocação eficiente de recursos: o tempo gasto na investigação de incidentes de segurança não críticos ou falsamente identificados é desperdiçado. De acordo com um estudo do Ponemon Institute, as organizações que usam ferramentas avançadas de detecção de ameaças, como o BAS, tiveram uma redução de 37% nos alertas falsos-positivos.
  3. Insights praticáveis: como uma ferramenta de validação de controle de segurança, as soluções de BAS podem produzir insights valiosos destacando vulnerabilidades específicas e configurações incorretas, bem como recomendações de mitigação contextual adaptadas à infraestrutura existente de uma organização. Além disso, a priorização baseada em dados ajuda as equipes de SOC a lidar primeiro com suas vulnerabilidades críticas.
  4. Detecção e resposta aprimoradas: construídas sobre bases de conhecimento da APT, como MITRE ATT&CK e Cyber Killchain, e também se integrando bem a outras tecnologias de segurança (por exemplo, SIEM, SOAR), as ferramentas de BAS podem contribuir para taxas de detecção e resposta significativamente aprimoradas para incidentes de cibersegurança. Um estudo do Enterprise Strategy Group (ESG) descobriu que 68% das organizações que usam BAS e SOAR juntos melhoraram os tempos de resposta a incidentes. A Gartner prevê que, até 2025, as organizações que usam o SOAR e BAS juntos terão uma redução de 50% no tempo necessário para detectar e responder a incidentes.

Simulação de violações e ataques e gerenciamento de superfície de ataque

Embora se integre bem com muitos tipos diferentes de ferramentas de segurança, os dados do setor indicam uma tendência crescente de integração com ferramentas de simulação de violação e ataque e gerenciamento de superfície de ataque (ASM) em um futuro próximo. Como Diretora de Pesquisa de Segurança e Confiança da International Data Corporation, Michelle Abraham disse: "O gerenciamento da superfície de ataque e a simulação de violação e ataque permitem que os defensores da segurança sejam mais proativos no gerenciamento de riscos".

Enquanto as ferramentas de gerenciamento de vulnerabilidades e verificação de vulnerabilidades avaliam uma organização por dentro, o gerenciamento de superfície de ataque é a descoberta contínua, análise, remediação e monitoramento das vulnerabilidades de cibersegurança e vetores de ataque potenciais que compõem a superfície de ataque de uma organização. Semelhante a outras ferramentas de simulação de ataques, o ASM assume a perspectiva de um invasor externo e avalia a presença voltada para o exterior de uma organização.

Acelerar as tendências de aumento da computação em nuvem, dispositivos de IoT e TI invisível (ou seja, o uso não autorizado de dispositivos não seguros) aumentam o potencial de exposição cibernética de uma organização. As soluções de ASM verificam esses vetores de ataque em busca de possíveis vulnerabilidades, enquanto as soluções BAS incorporam esses dados para realizar melhor as simulações de ataque e os testes de segurança para determinar a eficácia dos controles de segurança em vigor.

O resultado geral é uma compreensão muito mais clara das defesas de uma organização, desde a consciência interna dos funcionários até questões sofisticadas de segurança na nuvem. Quando saber é mais da metade do caminho, esse insight crítico é inestimável para as organizações que buscam fortalecer sua segurança.
Soluções relacionadas
Soluções de segurança corporativa

Transforme seu programa de segurança com soluções do maior provedor de segurança corporativa.

 Explore as soluções de cibersegurança
Serviços de cibersegurança

Transforme sua empresa e gerencie riscos com consultoria em cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.

         Conheça os serviços de segurança cibernética
    Cibersegurança de inteligência artificial (IA)

    Melhore a velocidade, a precisão e a produtividade das equipes de segurança com soluções de cibersegurança impulsionadas por IA.

         Explore a cibersegurança da IA
    Dê o próximo passo

    Quer você necessite de soluções de segurança de dados, gerenciamento de endpoints ou gerenciamento de acesso e identidade (IAM), nossos especialistas estão prontos para trabalhar com você para alcançar uma postura de segurança forte. Transforme sua empresa e gerencie os riscos com um líder mundial em consultoria de cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.

         Explore as soluções de cibersegurança Descubra os serviços de cibersegurança