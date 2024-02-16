A simulação de violações e ataques (BAS) é uma abordagem automatizada e contínua baseada em software para a segurança ofensiva. Semelhante a outras formas de validação de segurança, como red teaming e testes de penetração , o BAS complementa ferramentas de segurança mais tradicionais, simulando ataques cibernéticos para testar controles de segurança e fornecer insights praticáveis.

Como um exercício de red team, as simulações de violação e ataque usam as táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) de ataque do mundo real empregados pelos hackers para identificar e mitigar proativamente as vulnerabilidades de segurança antes que elas possam ser exploradas por agentes da ameaça reais. No entanto, diferentemente do red teaming e dos testes de penetração, as ferramentas BAS são totalmente automatizadas e podem fornecer resultados mais abrangentes com menos recursos no tempo entre testes de segurança mais práticos. Provedores como SafeBreach, XM Cyber e Cymule oferecem soluções baseadas em nuvem que permitem a fácil integração das ferramentas BAS sem implementar nenhum hardware novo.

Como uma ferramenta de validação de controle de segurança, as soluções de BAS ajudam as organizações a entender melhor suas lacunas de segurança, além de fornecer orientações valiosas para remediação priorizada.

A simulação de violações e ataques ajuda as equipes de segurança a: