O que é ransomware?

Desde 2020, pesquisadores de segurança cibernética identificaram mais de 130 famílias ou variantes distintas e ativas de ransomware: cepas exclusivas de ransomware com suas próprias assinaturas de código e funções.

Ao longo dos anos, muitas variantes de ransomware circularam. Várias cepas são especialmente notáveis pela extensão de sua destruição, como influenciaram o desenvolvimento de ransomware ou pelas ameaças que ainda representam hoje.



CryptoLocker



Aparecendo pela primeira vez em setembro de 2013, o CryptoLocker é amplamente creditado como o pontapé inicial da era moderna do ransomware. Espalhado usando uma botnet (uma rede de computadores interceptados), o CryptoLocker foi uma das primeiras famílias de ransomware a criptografar fortemente os arquivos dos usuários. Extorquiu cerca de US$ 3 milhões antes que um esforço internacional de segurança pública o encerrasse em 2014. O sucesso do CryptoLocker gerou inúmeros copicats e abriu caminho para variantes como o WannaCry, Ryuk e Petya.



WannaCry



O primeiro criptoworm de alto perfil — ransomware que pode se espalhar para outros dispositivos em uma rede. O WannaCry atacou mais de 200.000 computadores em 150 países. Os computadores afetados estavam vulneráveis porque os administradores não haviam corrigido a vulnerabilidade EternalBlue do Microsoft Windows. Além de criptografar dados sensíveis, o ransomware WannaCry ameaçou excluir arquivos se o pagamento não fosse recebido dentro de sete dias. Ele continua sendo um dos maiores ataques de ransomware até o momento, com custos estimados de até US$ 4 bilhões.



Petya e NotPetya



Ao contrário de outros ransomware cripto, o Petya criptografa a tabela do sistema de arquivos em vez de arquivos individuais, tornando o computador infectado incapaz de iniciar o Windows. Uma versão fortemente modificada, NotPetya, foi usada para realizar um ciberataque em larga escala, principalmente contra a Ucrânia, em 2017. O NotPetya era um limpador incapaz de desbloquear sistemas mesmo após o pagamento do resgate.



Ryuk



Visto pela primeira vez em 2018, o Ryuk popularizou ataques de "ransomware big-game" contra alvos específicos de alto valor, com exigências de resgate em média de mais de US$ 1 milhão.O Ryuk pode localizar e desativar arquivos de backup e recursos de restauração do sistema; uma nova cepa com recursos de cryptoworm foi descoberta em 2021.



DarkSide



Executado por um grupo suspeito de estar operando fora da Rússia, o DarkSide é a variante de ransomware que atacou o U.S. Colonial Pipeline em 7 de maio de 2021. Essa variante é considerada o pior ataque cibernético à infraestrutura crítica dos EUA até o momento. Como resultado, o oleoduto, que fornece 45% do combustível da costa leste dos EUA, ficou temporariamente fora de operação. Além de lançar ataques diretos, o grupo DarkSide também licencia seu ransomware para afiliados por meio de acordos de RaaS.



Locky



O Locky é um ransomware criptografado com um método distinto de infecção. Ele usa macros ocultas em anexos de e-mail (arquivos do Microsoft Word) disfarçados como faturas legítimas. Quando um usuário baixa e abre o documento do Microsoft Word, macros maliciosas fazem o download secretamente da carga útil do ransomware para o dispositivo do usuário.



REvil/Sodinokibi



O REvil, também conhecido como Sodin ou Sodinokibi, ajudou a popularizar a abordagem RaaS para distribuição de ransomware. Conhecido pelo uso em caçadas e ataques de dupla extorsão a alvos grandes, o REvil esteve por trás dos ataques de 2021 contra a famosa JBS USA e a Kaseya Limited. A JBS pagou um resgate de US$ 11 milhões após toda a operação de processamento de carne bovina americana ter sido interrompida, e mais de 1.000 dos clientes de software da Kaseya foram afetados por um tempo de inatividade significativo. O Serviço Federal de Segurança Russo informou que desmantelou o REvil e processou vários de seus membros no início de 2022.