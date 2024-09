De acordo com o X-Force Threat Intelligence Index da IBM, o ransomware foi o segundo tipo mais comum de ataque cibernético em 2022. Muitos especialistas acreditam que a ascensão do RaaS foi protagonista na manutenção do ransomware tão prevalente. Um relatório de 2022 do Zscaler (link reside fora do ibm.com) descobriu que oito das onze variantes de ransomware mais ativas eram variantes de RaaS.

É fácil entender por que o modelo RaaS é tão popular entre cibercriminosos. O RaaS reduz o nível de entrada no crime cibernético, permitindo que até mesmo agentes de ameaças com habilidades técnicas limitadas realizem ciberataques. Além disso, o RaaS é mutuamente benéfico: os hackers podem lucrar com a extorsão sem desenvolver seu próprio malware, e os desenvolvedores de ransomware podem aumentar seus lucros sem atacar manualmente as redes.