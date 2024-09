Infelizmente, embora as vulnerabilidades sejam completamente documentadas depois de descobertas, hackers e outros agentes de ameaças geralmente as encontram primeiro, permitindo que peguem as organizações de surpresa.

Para adotar uma postura de segurança mais proativa diante dessas ameaças cibernéticas, as equipes de TI implementam programas de gerenciamento de vulnerabilidades. Esses programas seguem um processo contínuo para identificar e resolver riscos de segurança antes que os hackers possam explorá-los. As varreduras de vulnerabilidades são tipicamente o primeiro passo no processo de gerenciamento de vulnerabilidades, descobrindo as fraquezas de segurança que as equipes de TI e segurança precisam resolver.

Muitas equipes de segurança também usam verificações de vulnerabilidade para