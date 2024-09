O que é SIEM?

Com o aumento da popularidade das forças de trabalho remotas, dos aplicativos SaaS e das políticas do tipo BYOD (bring your own device), as organizações precisam do nível de visibilidade necessário para mitigar os riscos da rede fora do perímetro da rede tradicional.



As soluções SIEM rastreiam todas as atividades de rede de usuários, dispositivos e aplicações, melhorando muito a transparência em toda a infraestrutura e detectando ameaças em qualquer ponto de acesso de ativos e recursos digitais.