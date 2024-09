O que é um ataque de DDoS?

O objetivo de um ataque de DDoS é interromper as operações do sistema, o que pode gerar altos custos para as organizações. De acordo com o relatório Custo de uma violação de dados 2022 da IBM, interrupções de serviço, tempo de inatividade do sistema e outras interrupções de negócios causadas por ataques cibernéticos custam às organizações, em média, US$ 1,42 milhão. Em 2021, um ataque de DDoS custou a um provedor de VoIP quase US$ 12 milhões (link fora do ibm.com).

O maior ataque de DDoS já registrado, que gerou 3,47 terabits de tráfego malicioso por segundo, teve como alvo um cliente do Microsoft Azure em novembro de 2021 (link fora do ibm.com). Os invasores utilizaram uma botnet de 10 mil dispositivos em todo o mundo para bombardear a vítima com 340 milhões de pacotes por segundo.

Os ataques de DDoS também foram usados contra governos, inclusive um ataque de 2021 na Bélgica (link fora do ibm.com). Os hackers atacaram um provedor de serviços de internet (ISP) administrado pelo governo para cortar as conexões de internet de mais de 200 agências governamentais, universidades e institutos de pesquisa.



Cada vez mais, os hackers estão usando DDoS não como o ataque principal, mas para distrair a vítima de um crime cibernético mais grave – por exemplo, exfiltração de dados ou implantação de ransomware em uma rede enquanto a equipe de segurança cibernética está ocupada com defesa do ataque DDoS.