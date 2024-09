O que é monitoramento de rede?

O principal benefício das ferramentas de monitoramento de rede é a visibilidade direta e fácil de entender dos dispositivos conectados de toda a rede e como os dados se deslocam entre eles. Sistemas modernos de monitoramento de desempenho de rede oferecem informações básicas que permitem comparar dados automaticamente e identificar qualquer degradação no desempenho de rede. A visão de tudo isso em só um painel significa que os administradores de rede podem identificar rapidamente problemas em qualquer lugar da rede, identificar a causa raiz e determinar quem precisa corrigi-los.

Uma solução NPM exige menos tempo para corrigir problemas de desempenho da rede. A detecção de problemas mais cedo significa que você pode solucioná-los e corrigi-los muito mais rápido, economizando tempo e dinheiro. O monitoramento de rede ajuda as empresas a otimizar a eficiência, identificando e corrigindo problemas antes que afetem as operações e os clientes. Isso, por sua vez, reduz o tempo de inatividade, garante que os funcionários sempre tenham acesso aos recursos de que precisam e aumenta a disponibilidade de APIs e páginas da web, para os clientes terem acesso quando precisarem. O monitoramento do desempenho da rede também oferece dados históricos e permite a solução de problemas de rede anteriores, para você evitar problemas semelhantes no futuro.

As soluções de monitoramento de rede oferecem ferramentas e recursos de gerenciamento confiáveis e flexíveis, incluindo modelos configurados previamente para fornecedores específicos, como Cisco, Juniper, Arista e Aruba e outros, para garantir que tudo funcione bem. Eles ajudam você a cumprir os padrões do setor e as regulamentações governamentais. Apontam anomalias que podem ser sinais precoces de ataques cibernéticos. As ferramentas de monitoramento podem também ajudar a rastrear e comparar as métricas de desempenho da sua rede, o que ajuda na definição de metas e na melhoria do desempenho da rede. Tudo isso ajuda você a progredir.

Os sistemas modernos de monitoramento de rede vão um passo além, oferecendo compatibilidade com a nova geração de redes definidas por software implantadas para executar aplicativos modernos. Redes novas e modernas exigem maneiras muito diferentes de coletar e analisar dados de desempenho com APIs, além de oferecer suporte a métodos existentes, como SNMP. A compatibilidade com redes novas e existentes ajuda as equipes de engenharia e operações de rede a planejar corretamente as transições para redes de última geração.

O monitoramento do desempenho da rede também permite que você acompanhe as redes que estão mudando, crescendo e se tornando mais complexas com o tempo. Com o surgimento dos dispositivos de IoT, que permitem que as redes conectem milhares de dispositivos de IoT ou mais, as redes de TI estão ficando enormes e complexas.

A redução do trabalho manual da sua equipe de TI por meio da automação do monitoramento de rede permite que empreguem o tempo disponível em outros projetos críticos para os negócios e significa que você está empregando seus recursos com sabedoria.