As empresas de hoje usam diversas soluções locais e baseadas na cloud. Essa fusão da infraestrutura e dos processos operacionais que o apoiam pode resultar em ambientes multicloud e de cloud híbrida que requerem uma camada adicional de monitoramento, manutenção e controle. O monitoramento em cloud ajuda a simplificar a administração desses sistemas complexos ao mesmo tempo em que reduz a quantidade de recursos necessários para gerenciá-los.

Monitoramento de cloud híbrida. Os ambientes de cloud híbrida combinam o uso de serviços de cloud pública com a infraestrutura local privada. Isso permite que uma organização mantenha elementos sensíveis de seus negócios, como dados de cliente clientes e processos de transação, no ambiente local enquanto executa outros aplicativos e serviços em ambientes de cloud altamente escaláveis e confiáveis.

No entanto, a falta de visibilidade de ponta a ponta de aplicativos e serviços em um ambiente híbrido pode dificultar a identificação e o gerenciamento de falhas críticas ou gargalos em pipelines de desenvolvimento de software e no desempenho de websites e aplicativos, configurações de rede e outros processos relacionados a TI. As soluções de monitoramento de cloud híbrida soluções proporcionam integrações sem problemas com dados de desempenho do fornecedor de cloud, fornecendo visualizações de dados fáceis de entender. Isso traz destaque aos principais indicadores de desempenho (KPIs) baseados em cloud, permitindo que as equipes tomem melhores decisões em relação à descontinuação de serviços, ao provisionamento de recursos de aplicativos, à agilidade móvel e ao gerenciamento banco de dados.

Monitoramento multicloud. Os ambientes multicloud são semelhantes a uma cloud híbrida no sentido de que eles aproveitam o uso de uma solução local combinada a ambientes de computação baseados em cloud, mas incluem a complexidade de utilizar vários provedores de nuvem pública.

A execução de uma configuração multicloud proporciona às organizações a flexibilidade para escolher os serviços de cloud que melhor se adaptam à cada uma de suas cargas de trabalho. No entanto, existem vários desafios que podem ocorrer durante a operação de um ambiente de multicloud.

A multicloud aumenta a complexidade do gerenciamento de sua infraestrutura à medida que você gerencia as ferramentas, os serviços e as configurações de rede de sua organização por meio de vários provedores terceiros. Além disso, todo provedor de cloud opera sob diferentes SLAs quando se trata de disponibilidade, conformidade e segurança e é fácil perder o controle de seus gastos com recursos e com a escalabilidade geral.

O gerenciamento de desempenho de aplicativos ajuda a manter a consistência das experiências de usuários em toda a sua infraestrutura, por meio do monitoramento dos principais alertas de latência, tráfego, erros e saturação. Usando esses padrões unificados, as organizações podem receber notificações orientadas por políticas à medida que os incidentes ocorrem e executa procedimentos automatizados para resolvê-los rapidamente.