O que é virtualização?

A virtualização oferece alguns benefícios de segurança. Por exemplo, as VMs infectadas com malware podem ser revertidas para um ponto no tempo (chamado de captura instantânea), quando a VM não estava infectada e estável; elas também podem ser mais facilmente apagadas e recriadas. Não é sempre possível desinfectar um S.O. não virtualizado, uma vez que o malware está muitas vezes profundamente integrado aos componentes principais do S.O., persistindo além de recuperações do sistema.

A virtualização também apresenta alguns desafios de segurança. Se um invasor compromete um hypervisor, eles potencialmente possuem todas as VMs e sistemas operacionais convidados. Uma vez que os hypervisores também podem permitir que VMs se comuniquem entre si sem tocar na rede física, pode ser difícil visualizar o seu tráfego e, portanto, detectar atividade suspeita.

Um hypervisor tipo 2 em um S.O. convidado também é suscetível ao comprometimento do SO.

O mercado oferece uma variedade de produtos de segurança de virtualização que podem varrer e corrigir VMs quanto a malwares, criptografar discos virtuais inteiros da VM e controlar e auditar o acesso à VM.