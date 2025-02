O que são hipervisores?

Um hipervisor tipo 2 (também conhecido como hipervisor incorporado ou hospedado) não é executado diretamente no hardware subjacente. Em vez disso, é executado como uma aplicação em um SO. Os hipervisores tipo 2 raramente aparecem em ambientes baseados em servidores. Em vez disso, são adequados para usuários individuais de PCs que precisam executar sistemas operacionais diferentes. Por exemplo, engenheiros, profissionais de segurança que analisam malware e usuários corporativos que precisam acessar aplicações disponíveis somente em outras plataformas de software.

Os hipervisores tipo 2 muitas vezes apresentam toolkits adicionais para os usuários instalarem no SO convidado. Essas ferramentas oferecem conexões aprimoradas entre o convidado e o SO host, normalmente possibilitando que o usuário corte e cole entre os dois ou acesse arquivos e pastas do SO host a partir da máquina virtual convidada.

Um hipervisor tipo 2 possibilita o acesso rápido e fácil a um SO convidado alternativo juntamente com o sistema principal em execução no sistema host. Esse recurso possibilita produtividade para o usuário final. Um consumidor pode utilizá-lo para acessar suas ferramentas de desenvolvimento favoritas baseadas em Linux enquanto utiliza um sistema de ditado de voz disponível somente no Windows, por exemplo.

No entanto, um hipervisor tipo 2, ao acessar recursos de computação, memória e rede por meio do SO host, introduz problemas de latência que podem afetar o desempenho. Ele também introduz possíveis riscos de segurança se um invasor comprometer o SO host, pois ele poderá manipular qualquer SO convidado em execução no hipervisor tipo 2.