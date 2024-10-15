O que é proliferação de VMs?

Frame completo da parede do servidor, AI Academy

O que é proliferação de VMs?

A proliferação de máquinas virtuais (VM) refere-se a uma expansão excessiva e descontrolada de máquinas virtuais dentro de uma infraestrutura virtual.

As máquinas virtuais são simples de criar e implementar, o que pode facilmente levar a um crescimento excessivo de VMs, que perdem seu Utilitário com o tempo e o desuso. A proliferação de VMs muitas vezes desperdiça mão de obra e recursos.

O que são máquinas virtuais (VMs)?

Máquinas virtuais operam como versões digitalizadas de um computador físico. Na maioria dos aspectos, uma VM pode executar as mesmas funções que um computador físico. Isso inclui a execução de sistemas operacionais (SOs) e vários programas, manutenção do armazenamento de dados e conexão a redes de computadores. Uma VM realiza essas tarefas contando com componentes virtuais, em vez de recursos "reais", como servidores físicos.

Os serviços de VM são considerados "gerenciados" ou "autoatendimento", dependendo do nível de envolvimento ativo do usuário na administração da criação e do uso de VMs. A imitação de VMs é tão especialista que as VMs podem até ser sincronizadas para operar com a mesma precisão cronológica de aplicações em tempo real.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

1972: máquinas virtuais se tornam ativas

As máquinas virtuais foram introduzidas pela primeira vez durante o período de computação altamente fértil que ocorreu entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970. As VMs foram desenvolvidas como resultado da experimentação de virtualização conduzida principalmente pela International Business Machines (IBM).

A tecnologia de virtualização permite que o software virtual imite com sucesso a funcionalidade do hardware físico, como servidores, armazenamento e redes. As representações virtuais podem ser executadas em uma máquina física, o que multiplica significativamente o Utilitário que uma Organização pode obter de um sistema de computador único.

O principal objetivo da IBM durante esse período foi encontrar maneiras de melhorar o desempenho em sua linha histórica de computadores mainframe. Parte desse esforço envolveu o desenvolvimento de soluções de compartilhamento de tempo. A IBM mostrou pela primeira vez que a virtualização poderia funcionar, revelando seu sistema de pesquisa CP-40 em 1967. Suas funcionalidades incluíam comandos fáceis de usar, comandos de sistema de arquivos, mapeamento de registros para blocos de tamanho uniforme e arquivos que poderiam ser criados simplesmente escrevendo nesses arquivos.

Outros refinamentos continuaram nos cinco anos seguintes, culminando na introdução do divisor de águas em 1972, do que agora é visto como a primeira máquina virtual do mundo. O VM/370 marcou o início dos mainframes IBM System/370 e foi o primeiro compatível com o uso de memória virtual. A era das máquinas virtuais que podiam oferecer funcionalidade completa de computador em um ambiente virtual havia começado.

AI Academy

Preparando-se para a IA com a nuvem híbrida

Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA capazes de estimular o crescimento.
Acessar o episódio

Benefícios de usar VMs

Como não exigem o mesmo nível de gasto de capital, trabalhar com VMs geralmente gera economias financeiras consideráveis. O uso de VMs geralmente nega a necessidade de adquirir servidores físicos caros e outros equipamentos, o que mantém os preços das VMs baixos. Além disso, as VMs podem gerenciar cargas de trabalho com capacidade, especialmente se elas seguirem os tipos de carga de trabalho tradicionais, legados e monolíticos.

Para coordenar sua atividade, as VMs trabalham em conjunto com hipervisores. Enquanto as VMs são arquivos que duplicam aspectos da computação física, os hipervisores são o software que executa e gerencia sua funcionalidade. Os hipervisores permitem a execução simultânea de diferentes sistemas operacionais em diferentes máquinas virtuais. As VMs também funcionam de forma eficaz com os data centers, auxiliando-os ao transmitir serviços baseados em nuvem por meio de servidores virtualizados que utilizam hardware físico.

Por que ocorre a proliferação de VMs?

A proliferação de máquinas virtuais, como muitas situações infelizes, dá errado depois de começar com as melhores intenções. O departamento de TI de uma empresa é encarregado de desenvolver uma máquina virtual para um uso muito específico, que normalmente é oportuno e tem algum tipo de urgência. Essa VM é criada e colocada em operação. Tudo está bem.

Mas o tempo passa. A situação comercial que justificou a criação da VM ainda pode estar em vigor, mas a urgência que costumava cercar essa VM definitivamente esfriou. Independentemente da causa de seu desuso, no momento em que as VMs não utilizadas começam a juntar poeira, elas começam a ser relíquias (e tão necessárias quanto uma ferramenta de hardware que é comprada para um projeto doméstico e nunca mais usada). Eventualmente, essas VMs rapidamente se tornam pouco mais do que confusão.

Veja a seguir outros motivos que ocorrem com a proliferação de VMs:

  • Processo de criação simples: os desenvolvedores podem criar VMs de forma rápida e fácil, com um processo otimizado para o provisionamento de VM que muitas vezes pode ser alcançado por meio da automação. Isso pode iniciar um padrão em que a primeira solução para qualquer problema de negócios é criar uma nova VM.
  • Proliferação desnecessária: como é muito fácil criar VMs, pode haver uma tendência de produzir consideravelmente mais VMs para uso temporário do que o necessário a longo prazo. E à medida que as condições de negócios evoluem, as organizações podem se sentir movidas a produzir um número maior de máquinas virtuais em reação a essas mudanças.
  • VMs salvas para uso futuro: uma VM em desuso, no entanto, representa uma certa quantidade de trabalho que foi feito propositalmente e essa VM ainda retém uma quantidade específica de Utilitário se colocada em uso novamente em projetos posteriores. É por isso que muitas empresas demoram a liberar seu estoque de recursos de VM.
  • Paradas de desempenho esperadas: há momentos em que as VMs podem sofrer quantidades crescentes de atraso. Às vezes, o desempenho de uma VM simplesmente precisa ser ajustado. No entanto, a solução de problemas dessas VMs pode ser difícil devido às muitas variáveis que afetam o desempenho da VM.
  • VMs fora do radar: outra razão importante para a proliferação de VMs é que as organizações perdem o controle de todos os seus recursos de VMs. Essas empresas simplesmente se esquecem das VMs anteriores que usaram e ainda mantêm. Se a proliferação de VMs for grave o suficiente, as organizações podem acabar refazendo desnecessariamente a mesma VM.

Efeitos prejudiciais da proliferação de VMs

Alguns talvez se perguntem qual é o problema da proliferação de VMs. É claro que algumas VMs ociosas podem não estar sendo utilizadas, mas esse é o motivo para soar o alarme? Acontece que sim, há um número suficiente de razões para que a proliferação de VMs seja preocupante:

  • Ineficiência: se uma organização se preocupa em executar um ambiente de computação eficiente e bem controlado, ela deve policiar regularmente seu próprio armazenamento e eliminar as VMs que ultrapassaram seu utilitário.
  • Vulnerabilidades de segurança: em um mundo perfeito, você poderia criar VMs e, em seguida, deixá-las por aí sem preocupações significativas com os riscos de segurança. Mas se a história recente nos ensinou alguma coisa, é que os dados confidenciais podem ser atacados em qualquer lugar e nenhum provedor de serviços está imune a ataques cibernéticos.
  • Desperdício: os pilares gêmeos do uso e a alocação de recursos podem ser destruídos pela expansão de VMs. Em um sistema corroído pela expansão de VMs, cada vez mais recursos terão que ser alocados e consumidos, com apenas retornos decrescentes para mostrar sobre esse investimento.

Cinco dicas para combater a proliferação de VMs

Existem técnicas de gerenciamento simples que podem ajudar a limitar o número de VMs que uma organização mantém a um nível gerenciável.

1. Estabeleça uma política operacional

Organizações inteligentes monitoram e regulam a criação e o gerenciamento de VM. Uma política de governança de VM eficaz lida com questões como planejamento de capacidade (que regula o número máximo de novas VMs permitidas), otimização de desempenho de VM e gerenciamento do ciclo de vida de VM.

2. Remova todas as VMs desnecessárias

Depois que uma VM é identificada para eliminação, o processo de descomissionamento começa. A VM de saída é retirada de serviço. Em seguida, os dados contidos nessa VM são protegidos. Por fim, o hardware e o software da VM são erradicados.

3. Proteja VMs que vale a pena manter

As organizações precisam observar as medidas de proteção de dados para garantir as VMs que merecem armazenamento permanente. Isso inclui ferramentas de monitoramento que identificam a utilização de espaço em disco e salvaguardas de segurança para proteger o controle de acesso adequado.

4. Faça um plano de backup de recuperação

Mesmo a operação de computador mais cuidadosamente construída está sujeita a situações de emergência na era neomoderna. Isso exige um plano eficaz de recuperação de desastres para VMs, que pode ser implementado durante o pior cenário possível.

5. Treine equipes de TI

Depois que as políticas de governança estiverem em vigor, as organizações precisarão garantir que todos os membros da equipe relevantes sejam treinados na infraestrutura de TI e nos planos de backup acordados. A política de governança deve ser claramente articulada a todas as equipes e administradores de TI.

Ferramentas para combater a proliferação de VMs

Outra maneira de combater a proliferação de VMs é enfrentá-la diretamente com ferramentas e tecnologias de virtualização projetadas para ajudar a gerenciar o uso de VM e reduzir os efeitos da proliferação de VMs. Essas ferramentas de gerenciamento incluem as seguintes:

  • O VMware (agora uma subsidiária da fabricante de computadores Dell Technologies) cria produtos que ajudam a gerenciar o uso de VM e reduzir os efeitos da proliferação de VMs. Uma de suas ferramentas de virtualização exclusiva, o VMware vSphere, lida com todos os pontos-chave de gerenciamento relacionados à operação de VMs.
  • Outro player importante nesse espaço é a Microsoft. Seu produto Hyper-V no Windows mistura o virtual e o real, permitindo que os usuários criem e operem VMs em um host físico.
  • O VirtualBox é um produto gratuito que funciona com Windows, Mac e Linux e afirma ter 100.000 usuários registrados.
  • A plataforma Linux (desenvolvida pela RedHat ) também é compatível com o uso de VMs. As VMs permitem ambientes virtuais, o que permite que os usuários experimentem distribuições do Linux sem exigir que essas distribuições sejam instaladas em computadores físicos. As VMs também permitem que os usuários operem o Linux em uma CPU que é executada em um sistema operacional diferente.

Recursos

Nuvem híbrida orientada por IA: criando infraestrutura para o sucesso do futuro

Descubra como uma infraestrutura de nuvem híbrida pode impulsionar sua estratégia de IA. Aprenda com especialistas da IBM como transformar tecnologias existentes em um sistema ágil e preparado para IA, promovendo inovação e eficiência em suas operações empresariais.
Soluções de nuvem híbrida para a transformação impulsionada por IA

Explore como soluções de nuvem híbrida podem otimizar suas operações empresariais orientadas por IA. Conheça estudos de caso e soluções em destaque para entender como as empresas estão utilizando a nuvem híbrida da IBM para alcançar maior eficiência, escalabilidade e segurança.

Entenda as diferenças entre IaaS, PaaS e SaaS e descubra como selecionar a melhor solução em nuvem

Saiba mais sobre as principais diferenças entre infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS). Entenda como cada modelo de nuvem oferece diferentes níveis de controle, escalabilidade e gerenciamento para atender a diversas necessidades empresariais.
Compreender os verdadeiros custos da IA generativa

Descubra os custos ocultos da escalabilidade da IA generativa e aprenda com especialistas como tornar seus investimentos em IA mais eficientes e impactantes.
O que é gerenciamento de TI?

Aprenda os fundamentos do gerenciamento de TI, incluindo sua importância para organizações modernas e as características principais para garantir operações fluidas e eficientes em sistemas tecnológicos.
Explore tutoriais e recursos de infraestrutura de TI

Descubra uma variedade de tutoriais e recursos para ajudar você a gerenciar e atender à infraestrutura de TI, desde o gerenciamento de servidores até a integração com a nuvem, sistemas de armazenamento e segurança de rede.

Soluções relacionadas
IBM Cloud Infrastructure Center 

O IBM Cloud Infrastructure Center é uma plataforma de software compatível com o OpenStack para gerenciamento da infraestrutura de nuvens privadas em sistemas IBM zSystems e no IBM LinuxONE.

 Explore o Cloud Infrastructure Center
Soluções de infraestrutura de TI

Conheça servidores, armazenamento e software projetados para sua estratégia corporativa de nuvem híbrida e IA.

 Saiba mais sobre as soluções de infraestrutura de TI
Soluções de infraestrutura em nuvem

Encontre a solução ideal de infraestrutura em nuvem para as necessidades do seu negócio e expanda os recursos conforme a demanda.

 Soluções em nuvem
Dê o próximo passo

Transforme sua infraestrutura empresarial com as soluções da IBM prontas para IA e nuvem híbrida. Descubra servidores, armazenamento e software projetados para proteger, expandir e modernizar seus negócios ou acesse insights de especialistas para aprimorar sua estratégia de IA generativa.

 Saiba mais sobre as soluções de infraestrutura de TI Baixe o e-book