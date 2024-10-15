O que é proliferação de VMs?

A proliferação de máquinas virtuais (VM) refere-se a uma expansão excessiva e descontrolada de máquinas virtuais dentro de uma infraestrutura virtual.
As máquinas virtuais são simples de criar e implementar, o que pode facilmente levar a um crescimento excessivo de VMs, que perdem seu Utilitário com o tempo e o desuso. A proliferação de VMs muitas vezes desperdiça mão de obra e recursos.
Máquinas virtuais operam como versões digitalizadas de um computador físico. Na maioria dos aspectos, uma VM pode executar as mesmas funções que um computador físico. Isso inclui a execução de sistemas operacionais (SOs) e vários programas, manutenção do armazenamento de dados e conexão a redes de computadores. Uma VM realiza essas tarefas contando com componentes virtuais, em vez de recursos "reais", como servidores físicos.
Os serviços de VM são considerados "gerenciados" ou "autoatendimento", dependendo do nível de envolvimento ativo do usuário na administração da criação e do uso de VMs. A imitação de VMs é tão especialista que as VMs podem até ser sincronizadas para operar com a mesma precisão cronológica de aplicações em tempo real.
As máquinas virtuais foram introduzidas pela primeira vez durante o período de computação altamente fértil que ocorreu entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970. As VMs foram desenvolvidas como resultado da experimentação de virtualização conduzida principalmente pela International Business Machines (IBM).
A tecnologia de virtualização permite que o software virtual imite com sucesso a funcionalidade do hardware físico, como servidores, armazenamento e redes. As representações virtuais podem ser executadas em uma máquina física, o que multiplica significativamente o Utilitário que uma Organização pode obter de um sistema de computador único.
O principal objetivo da IBM durante esse período foi encontrar maneiras de melhorar o desempenho em sua linha histórica de computadores mainframe. Parte desse esforço envolveu o desenvolvimento de soluções de compartilhamento de tempo. A IBM mostrou pela primeira vez que a virtualização poderia funcionar, revelando seu sistema de pesquisa CP-40 em 1967. Suas funcionalidades incluíam comandos fáceis de usar, comandos de sistema de arquivos, mapeamento de registros para blocos de tamanho uniforme e arquivos que poderiam ser criados simplesmente escrevendo nesses arquivos.
Outros refinamentos continuaram nos cinco anos seguintes, culminando na introdução do divisor de águas em 1972, do que agora é visto como a primeira máquina virtual do mundo. O VM/370 marcou o início dos mainframes IBM System/370 e foi o primeiro compatível com o uso de memória virtual. A era das máquinas virtuais que podiam oferecer funcionalidade completa de computador em um ambiente virtual havia começado.
Como não exigem o mesmo nível de gasto de capital, trabalhar com VMs geralmente gera economias financeiras consideráveis. O uso de VMs geralmente nega a necessidade de adquirir servidores físicos caros e outros equipamentos, o que mantém os preços das VMs baixos. Além disso, as VMs podem gerenciar cargas de trabalho com capacidade, especialmente se elas seguirem os tipos de carga de trabalho tradicionais, legados e monolíticos.
Para coordenar sua atividade, as VMs trabalham em conjunto com hipervisores. Enquanto as VMs são arquivos que duplicam aspectos da computação física, os hipervisores são o software que executa e gerencia sua funcionalidade. Os hipervisores permitem a execução simultânea de diferentes sistemas operacionais em diferentes máquinas virtuais. As VMs também funcionam de forma eficaz com os data centers, auxiliando-os ao transmitir serviços baseados em nuvem por meio de servidores virtualizados que utilizam hardware físico.
A proliferação de máquinas virtuais, como muitas situações infelizes, dá errado depois de começar com as melhores intenções. O departamento de TI de uma empresa é encarregado de desenvolver uma máquina virtual para um uso muito específico, que normalmente é oportuno e tem algum tipo de urgência. Essa VM é criada e colocada em operação. Tudo está bem.
Mas o tempo passa. A situação comercial que justificou a criação da VM ainda pode estar em vigor, mas a urgência que costumava cercar essa VM definitivamente esfriou. Independentemente da causa de seu desuso, no momento em que as VMs não utilizadas começam a juntar poeira, elas começam a ser relíquias (e tão necessárias quanto uma ferramenta de hardware que é comprada para um projeto doméstico e nunca mais usada). Eventualmente, essas VMs rapidamente se tornam pouco mais do que confusão.
Veja a seguir outros motivos que ocorrem com a proliferação de VMs:
Alguns talvez se perguntem qual é o problema da proliferação de VMs. É claro que algumas VMs ociosas podem não estar sendo utilizadas, mas esse é o motivo para soar o alarme? Acontece que sim, há um número suficiente de razões para que a proliferação de VMs seja preocupante:
Existem técnicas de gerenciamento simples que podem ajudar a limitar o número de VMs que uma organização mantém a um nível gerenciável.
Organizações inteligentes monitoram e regulam a criação e o gerenciamento de VM. Uma política de governança de VM eficaz lida com questões como planejamento de capacidade (que regula o número máximo de novas VMs permitidas), otimização de desempenho de VM e gerenciamento do ciclo de vida de VM.
Depois que uma VM é identificada para eliminação, o processo de descomissionamento começa. A VM de saída é retirada de serviço. Em seguida, os dados contidos nessa VM são protegidos. Por fim, o hardware e o software da VM são erradicados.
As organizações precisam observar as medidas de proteção de dados para garantir as VMs que merecem armazenamento permanente. Isso inclui ferramentas de monitoramento que identificam a utilização de espaço em disco e salvaguardas de segurança para proteger o controle de acesso adequado.
Mesmo a operação de computador mais cuidadosamente construída está sujeita a situações de emergência na era neomoderna. Isso exige um plano eficaz de recuperação de desastres para VMs, que pode ser implementado durante o pior cenário possível.
Depois que as políticas de governança estiverem em vigor, as organizações precisarão garantir que todos os membros da equipe relevantes sejam treinados na infraestrutura de TI e nos planos de backup acordados. A política de governança deve ser claramente articulada a todas as equipes e administradores de TI.
Outra maneira de combater a proliferação de VMs é enfrentá-la diretamente com ferramentas e tecnologias de virtualização projetadas para ajudar a gerenciar o uso de VM e reduzir os efeitos da proliferação de VMs. Essas ferramentas de gerenciamento incluem as seguintes:
