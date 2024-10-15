O que é proliferação de VMs?

As máquinas virtuais foram introduzidas pela primeira vez durante o período de computação altamente fértil que ocorreu entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970. As VMs foram desenvolvidas como resultado da experimentação de virtualização conduzida principalmente pela International Business Machines (IBM).

A tecnologia de virtualização permite que o software virtual imite com sucesso a funcionalidade do hardware físico, como servidores, armazenamento e redes. As representações virtuais podem ser executadas em uma máquina física, o que multiplica significativamente o Utilitário que uma Organização pode obter de um sistema de computador único.

O principal objetivo da IBM durante esse período foi encontrar maneiras de melhorar o desempenho em sua linha histórica de computadores mainframe. Parte desse esforço envolveu o desenvolvimento de soluções de compartilhamento de tempo. A IBM mostrou pela primeira vez que a virtualização poderia funcionar, revelando seu sistema de pesquisa CP-40 em 1967. Suas funcionalidades incluíam comandos fáceis de usar, comandos de sistema de arquivos, mapeamento de registros para blocos de tamanho uniforme e arquivos que poderiam ser criados simplesmente escrevendo nesses arquivos.

Outros refinamentos continuaram nos cinco anos seguintes, culminando na introdução do divisor de águas em 1972, do que agora é visto como a primeira máquina virtual do mundo. O VM/370 marcou o início dos mainframes IBM System/370 e foi o primeiro compatível com o uso de memória virtual. A era das máquinas virtuais que podiam oferecer funcionalidade completa de computador em um ambiente virtual havia começado.