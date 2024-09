O que é gerenciamento de TI?

Supervisionar projetos e operações de TI atuais sempre será parte do mandato de gestão de TI. Mas os CIOs de hoje precisam usar a tecnologia de maneiras novas e inovadoras para ajudar o negócio a acompanhar as rápidas mudanças.

O software e as ferramentas de gerenciamento de TI podem ajudar. Dados e análise de dados, bem como nuvem, são algumas das áreas que os CIOs têm buscado. Ao mesmo tempo, eles estão olhando para IA, Internet das Coisas (IoT) e muito mais para se preparar para o futuro.



Análise de dados



Uma solução de análise de dados pode extrair rapidamente terabytes de dados operacionais para encontrar a causa raiz dos impactos no serviço. Ela ajuda a identificar possíveis gargalos, prever interrupções e impulsionar maior eficiência. As organizações ganham insights sobre problemas de dados ou processamento, tendências negativas de TI e anomalias, facilitando ações para evitar o caos no sistema.



Além da ótica interna, as análises fornecem insights para ajudar as empresas a entender melhor seus clientes, o que, por sua vez, pode impulsionar a estratégia empresarial.



Computação em nuvem



Os serviços em nuvem oferecem escalabilidade, segurança de dados, serviços de recuperação de dados e mais. O uso da nuvem pode melhorar as eficiências e reduzir custos de infraestrutura. Ela pode beneficiar todos os aspectos do negócio, de operações a finanças, e ajudar a posicionar a organização para soluções baseadas na nuvem transformadoras no futuro.



Muitas empresas hospedam aplicações de negócios principais em mainframes, que processam milhões de transações todos os dias. A habilitação da nuvem ajuda os departamentos de TI a modernizar seus sistemas de mainframe, liberando os CIOs para se concentrarem em outras prioridades. As organizações se beneficiam de níveis mais altos de produtividade e desempenho com menos sobrecarga.



IA e computação cognitiva



Os sistemas de IA analisam dados, aprendem e preveem problemas para ajudar os gerentes de TI a oferecerem melhor qualidade de serviço. Além disso, chatbots baseados em IA podem funcionar como agentes virtuais, conversando com usuários para resolver problemas técnicos. Os clientes também podem usá-los para aprender sobre produtos e serviços. No futuro, a computação cognitiva pode se tornar vital para ajudar as empresas a gerenciarem a TI e acelerarem a inovação.



IoT



As plataformas de IoT coletam e analisam dados de dispositivos e sensores, ajudando a resolver proativamente problemas e melhorar a produtividade. Os gerentes de TI podem rapidamente obter insights sobre o que a organização está fazendo certo e o que pode estar fazendo melhor.

A aprendizagem cognitiva ainda permite que o negócio desbloqueie o valor do IoT. Por exemplo, ela pode combinar múltiplos fluxos de dados para identificar padrões e fornecer mais contexto do que estaria disponível de outra forma. Os sensores inteligentes também têm o potencial de se autodiagnosticar e se adaptar ao seu ambiente sem a necessidade de intervenção humana.