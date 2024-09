Bancos remodelam experiências de clientes e atendem às demandas transacionais modernas Seguradoras usam mainframes para processos centrais, incluindo avaliação de riscos, definição de preços e investimentos nos mercados certos. No entanto, margens de lucro decrescentes e a crescente competição de empresas ágeis e startups nativamente digitais criaram a necessidade de abraçar novos modelos de negócios e canais. Ao mesmo tempo, as seguradoras enfrentam regulamentações crescentes, requisitos de privacidade e ameaças de segurança. A IBM ajuda as seguradoras a competir efetivamente no novo ecossistema digital, fornecendo soluções de modernização, transformando rapidamente operações digitais e aproveitando novos modelos operacionais e tecnologias. Ao modernizar de forma pragmática e incremental os patrimônios de aplicações em mainframe, otimizando para tecnologias nativas de nuvem, as seguradoras podem oferecer produtos e serviços altamente personalizados com velocidade, agilidade e segurança.

Empresas de saúde enfrentam complexidades Departamentos de TI de saúde estão lutando com mudanças nos modelos de negócios, fusões e um ambiente regulatório complexo. Além disso, a explosão de dados relacionados à saúde e as crescentes demandas do consumidor digitalmente capacitado têm criado complexidades adicionais. Devido à necessidade de máxima segurança, velocidade e controle dos dados de saúde, as organizações de saúde precisam de ambientes computacionais modernos e otimizados. A IBM pode ajudar as empresas de saúde a usar o poder e a segurança do mainframe enquanto executam cargas de trabalho em ambientes tradicionais e multinuvem. À medida que buscam acessar IA e recursos especializados para ajudar com diagnósticos, planos de tratamento e outras decisões, os especialistas da IBM podem ajudar a garantir que seus sistemas sejam confiáveis, disponíveis e protegidos, ao mesmo tempo em que preparam seus patrimônios de aplicações para o futuro.

Os governos protegem os dados, não importa onde estejam Os dados estão sendo consumidos em um ritmo voraz e sendo criados a um ritmo ainda mais acelerado. As agências governamentais lutam para acompanhar o crescimento das cargas de trabalho em centros de dados.Eles também encaram a ameaça de violações de segurança e interrupções causadas por eventos climáticos, desastres naturais, agitação social e mudanças na política.Eles precisam da tecnologia, das pessoas e dos processos certos para atender aos constituintes e proteger os dados, ao mesmo tempo em que têm flexibilidade para se adaptar. A abordagem da IBM para modernizar os ambientes de mainframe existentes ajuda os governos a fortalecer as cargas de trabalho principais tradicionais, aumentando a resiliência e reduzindo os riscos. Ao trabalhar com a IBM, as agências governamentais podem manter a infraestrutura e os aplicativos críticos atualizados sem comprometer a eficiência ou a segurança. As agências podem ter certeza de que os dados nas nuvens estão protegidos em repouso, em trânsito e durante o processamento entre agências.