Acelere sua jornada para a nuvem por meio da adoção da multinuvem híbrida, utilizando a plataforma de sua preferência. Em parceria com a AWS, o Azure, o Google e a IBM Cloud, viabilizamos as transformações na nuvem para otimizar os ambientes de tecnologia dos clientes.

Modelo operacional empresarial

As empresas devem acelerar os projetos para conectar digitalmente suas organizações com um compromisso comercial e tecnológico com um novo modelo operacional. A IBM Consulting ajuda as empresas a alcançar um modelo melhor que leva em conta a maturidade da nuvem e a visão da empresa sobre essa transformação.