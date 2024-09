O que é um servidor bare metal?

Os servidores bare metal são um tipo de serviços de cloud em que o usuário aluga uma máquina física de um provedor que não é compartilhada com nenhum outro locatário.

Ao contrário da computação em cloud tradicional, com base em máquinas virtuais, os servidores bare metal não são fornecidos com um hypervisor pré-instalado e proporcionam ao usuário controle completo sobre sua infraestrutura do servidor.

Com um servidor bare metal, os usuários têm controle total sobre a máquina física, com a flexibilidade de escolher seu próprio sistema operacional, evitar os problemas com "vizinhos barulhentos" presentes na infraestrutura compartilhada e podem ajustar o hardware e o software para cargas de trabalho que geralmente possuem alto volume de dados.

Juntamente com as máquinas virtuais, a rede e oarmazenamento, os servidores bare metal são um componente básico da solução infraestrutura como serviço (IaaS) da computação em cloud.