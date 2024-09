O IaaS inclui suporte para conteinerização, o empacotamento do código do software com apenas as bibliotecas e dependências do sistema operacional (SO) que são necessárias para executar o código para criar um único executável leve – um contêiner – que é executado de forma consistente em qualquer infraestrutura. Mais portáteis e eficientes em termos de recursos do que as máquinas virtuais, os contêineres se tornaram as unidades de computação padrão das aplicações nativas em nuvem modernas.

Em muitos casos, os contêineres substituíram as VMs como unidade padrão de implantação de processos ou serviços. Ferramentas de orquestração de contêineres, como o Kubernetes, automatizam a implementação, a escala e o gerenciamento de aplicações em contêineres. Os modelos de IaaS fornecem os recursos subjacentes para aumentar ou diminuir o uso de Kubernetes e aplicações em contêineres, conforme determinado pelas necessidades dos negócios.