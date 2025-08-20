O que é a arquitetura de diversos locatários?

Na arquitetura do software de diversos locatários, também chamada de software multi-tenant, uma única instância de um aplicativo de software (e seu banco de dados e hardware subjacente) serve a múltiplos locatários (ou contas de usuário). Um cliente pode ser um usuário individual, mas mais frequentemente, é um grupo de usuários, como uma organização de clientes, que compartilha o acesso comum e os privilégios dentro da instância do aplicativo. Os dados de cada locatário são isolados e invisíveis para os outros locatários que compartilham a instância do aplicativo, garantindo a segurança e a privacidade dos dados para todos os locatários.
O software de diversos locatários é a arquitetura na qual o Software-as-a-Service (SaaS) é entregue. Se sua organização usa salesforce.com, HubSpot ou outra solução SaaS baseada em cloud, você é um locatário em uma solução de diversos locatários.
De forma um tanto confusa, a arquitetura de diversos locatários também pode referir-se às soluções de armazenamento em cloud. No armazenamento de diversos locatários, também chamado de armazenamento compartilhado, um único computador físico ou máquina virtual (VM) é compartilhado entre vários usuários ou entre as organizações clientes. As soluções de armazenamento são oferecidas por provedores de serviços em cloud, normalmente como uma alternativa de custo mais baixo para um único locatário ou soluções de armazenamento dedicado .
O restante deste artigo se concentrará no software de arquitetura de diversos locatários. Saiba mais sobre os tipos de armazenamento de diversos locatários e de locatário único aqui.
Comparada à arquitetura de um único locatário, na qual cada locatário obtém sua própria instância do aplicativo, banco de dados e infraestrutura de hardware de suporte, a arquitetura de diversos locatários oferece benefícios significativos aos provedores de software e clientes do locatário, incluindo o seguinte:
A cloud de diversos locatários era frequentemente (mas agora com menos frequência) usada como sinônimo de armazenamento compartilhado ou para qualquer arquitetura na qual os clientes compartilham recursos computacionais em uma cloud pública ou privada. Hoje em dia, entende-se que a maioria dos principais provedores de serviços em cloud oferecem a maioria de suas soluções, tudo o que não seja serviço de armazenamento dedicado, com base no modelo de diversos locatários, o que permite aos provedores maximizar a utilização de seu hardware e infraestrutura de data center e, consequentemente, oferecer serviços em cloud aos clientes pelo menor custo possível.
Ao escolher um banco de dados para aplicativos de diversos locatários, os desenvolvedores têm de encontrar um equilíbrio entre a necessidade ou desejo dos clientes de isolamento de dados e uma solução que se escale de forma rápida e acessível em resposta ao crescimento ou a picos no tráfego de aplicativos.
Para garantir o isolamento completo, o desenvolvedor pode alocar uma instância de banco de dados separada para cada locatário; no outro extremo, para garantir o aumento máximo da escala, o desenvolvedor pode ter todos os locatários compartilhando a mesma instância de banco de dados. Mas, a maioria dos desenvolvedores opta por usar um armazenamento de dados como o PostgreSQL, que permite que cada locatário tenha seu próprio esquema dentro da mesma instância de banco de dados (às vezes chamado de 'isolamento suave') e fornece o melhor dos dois mundos.
