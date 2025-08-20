O que é a arquitetura de diversos locatários?

Na arquitetura do software de diversos locatários, também chamada de software multi-tenant, uma única instância de um aplicativo de software (e seu banco de dados e hardware subjacente) serve a múltiplos locatários (ou contas de usuário). Um cliente pode ser um usuário individual, mas mais frequentemente, é um grupo de usuários, como uma organização de clientes, que compartilha o acesso comum e os privilégios dentro da instância do aplicativo. Os dados de cada locatário são isolados e invisíveis para os outros locatários que compartilham a instância do aplicativo, garantindo a segurança e a privacidade dos dados para todos os locatários.

O software de diversos locatários é a arquitetura na qual o Software-as-a-Service (SaaS) é entregue. Se sua organização usa salesforce.com, HubSpot ou outra solução SaaS baseada em cloud, você é um locatário em uma solução de diversos locatários.

De forma um tanto confusa, a arquitetura de diversos locatários também pode referir-se às soluções de armazenamento em cloud. No armazenamento de diversos locatários, também chamado de armazenamento compartilhado, um único computador físico ou máquina virtual (VM) é compartilhado entre vários usuários ou entre as organizações clientes. As soluções de armazenamento são oferecidas por provedores de serviços em cloud, normalmente como uma alternativa de custo mais baixo para um único locatário ou soluções de armazenamento dedicado .

O restante deste artigo se concentrará no software de arquitetura de diversos locatários. Saiba mais sobre os tipos de armazenamento de diversos locatários e de locatário único aqui.