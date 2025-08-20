O que é a arquitetura de diversos locatários?

A arquitetura de diversos locatários, que permite que vários usuários compartilhem uma única instância de um aplicativo de software e seus recursos subjacentes, é a base da maioria das soluções SaaS.
Fundo azul e preto
O que é arquitetura de diversos locatários (ou multi-tenant)?

Na arquitetura do software de diversos locatários, também chamada de  software multi-tenant, uma única instância de um aplicativo de software (e seu banco de dados e hardware subjacente) serve a múltiplos locatários (ou contas de usuário). Um cliente pode ser um usuário individual, mas mais frequentemente, é um grupo de usuários, como uma organização de clientes, que compartilha o acesso comum e os privilégios dentro da instância do aplicativo. Os dados de cada locatário são isolados e invisíveis para os outros locatários que compartilham a instância do aplicativo, garantindo a segurança e a privacidade dos dados para todos os locatários.

O software de diversos locatários é a arquitetura na qual o Software-as-a-Service (SaaS)  é entregue. Se sua organização usa salesforce.com, HubSpot ou outra solução SaaS baseada em cloud, você é um locatário em uma solução de diversos locatários.

De forma um tanto confusa, a arquitetura de diversos locatários também pode referir-se às soluções de armazenamento em cloud. No armazenamento de diversos locatários, também chamado de armazenamento compartilhado,  um único computador físico ou  máquina virtual (VM) é compartilhado entre vários usuários ou entre as organizações clientes. As soluções de armazenamento são oferecidas por provedores de serviços em cloud, normalmente como uma alternativa de custo mais baixo para um único locatário ou soluções de armazenamento dedicado .

O restante deste artigo se concentrará no software de arquitetura de diversos locatários. Saiba mais sobre os tipos de armazenamento de diversos locatários e de locatário único aqui.
Benefícios da arquitetura de diversos locatários

Comparada à arquitetura de um único locatário, na qual cada locatário obtém sua própria instância do aplicativo, banco de dados e infraestrutura de hardware de suporte, a arquitetura de diversos locatários oferece benefícios significativos aos provedores de software e clientes do locatário, incluindo o seguinte:

  • Custos mais baixos:  como o provedor de software pode atender a vários locatários a partir de uma única instância do aplicativo e infraestrutura de suporte (e porque os locatários compartilham a carga de manutenção de software, infraestrutura e operações de data center), os custos contínuos tendem a ser menores do que os de um arranjo de um único locatário. O software SaaS é normalmente oferecido por um preço de assinatura mensal ou anual previsto com base no número de usuários, nível de uso ou volumes de dados gerenciados dentro do aplicativo.

  • Ajuste de escala:  os locatários podem escalar sob demanda, novos usuários têm acesso à mesma instância no software, normalmente para um aumento incremental da taxa de assinatura.

  • Customização sem programação:  as soluções de diversos locatários SaaS são altamente configuráveis para que cada cliente locatário possa adaptar o aplicativo a seus propósitos comerciais específicos sem desenvolvimento personalizado caro, demorado e às vezes arriscado.

  • Atualizações e manutenção contínua e consistente:  o provedor de software de diversos locatários é responsável por atualizações e correções. Novos recursos são incluídos e/ou consertos aplicados sem qualquer esforço da parte do cliente e apenas uma vez (ao contrário da arquitetura de um único locatário, onde os provedores devem atualizar cada instância do software).

  • Melhoria da produtividade para locatários. Não ter que gerenciar infraestrutura ou software significa que os locatários são livres para se concentrar em tarefas mais importantes.
Cloud de diversos locatários

A cloud de diversos locatários era frequentemente (mas agora com menos frequência) usada como sinônimo de armazenamento compartilhado ou para qualquer arquitetura na qual os clientes compartilham recursos computacionais em uma cloud pública ou privada. Hoje em dia, entende-se que a maioria dos principais provedores de serviços em cloud oferecem a maioria de suas soluções, tudo o que não seja serviço de armazenamento dedicado, com base no modelo de diversos locatários, o que permite aos provedores maximizar a utilização de seu hardware e infraestrutura de data center e, consequentemente, oferecer serviços em cloud aos clientes pelo menor custo possível.
Banco de dados de diversos locatários

Ao escolher um banco de dados para aplicativos de diversos locatários, os desenvolvedores têm de encontrar um equilíbrio entre a necessidade ou desejo dos clientes de isolamento de dados e uma solução que se escale de forma rápida e acessível em resposta ao crescimento ou a picos no tráfego de aplicativos.

Para garantir o isolamento completo, o desenvolvedor pode alocar uma instância de banco de dados separada para cada locatário; no outro extremo, para garantir o aumento máximo da escala, o desenvolvedor pode ter todos os locatários compartilhando a mesma instância de banco de dados. Mas, a maioria dos desenvolvedores opta por usar um armazenamento de dados como o PostgreSQL, que permite que cada locatário tenha seu próprio esquema dentro da mesma instância de banco de dados (às vezes chamado de 'isolamento suave') e fornece o melhor dos dois mundos.
Soluções relacionadas
IBM Cloud for VMware Solutions

Modernize perfeitamente suas cargas de trabalho e aplicativos VMware com a IBM Cloud.

 Conheça as soluções IBM Cloud for VMware
IBM Cognos Analytics with Watson

Esta solução IBM Watson®-powered BI pode limpar e conectar seus dados, criar visualizações de dados impressionantes e mostrar a você onde seu negócio está hoje enquanto ajuda a prever o que acontecerá amanhã.

 Conheça o IBM Cognos Analytics with Watson
Recursos O que são Iaas, Paas e Saas?
Entenda e compare os três modelos mais populares de serviços de cloud computing.
O que é VMware?
Saiba mais sobre o VMware, o software de virtualização e as máquinas virtuais e como são parte crucial de muitas infraestruturas de TI das empresas.
O que é a recuperação desastre?
Uma visão geral do processo de planejamento de recuperação de desastres e algumas orientações sobre se a recuperação de desastres como serviço (DRaaS) é a escolha certa para proteger seus negócios.
Dê o próximo passo

O IBM Cloud for VMware Solutions permite que sua organização aproveite o potencial da cloud de maneira simples e com retorno financeiro. Migre as cargas de trabalho do VMware para a IBM Cloud enquanto utiliza as ferramentas, tecnologias e habilidades existentes em seu ambiente no local. A integração e automação com o Red Hat® OpenShift® ajudam a acelerar a inovação com serviços como IA, análises e muito mais.

 Saiba mais sobre o IBM Cloud for VMware Solutions