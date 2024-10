Um ambiente de nuvem privada é um modelo de computação em nuvem dedicado a uma única organização. Ao contrário de uma nuvem pública, uma nuvem privada é um ambiente de locatário único, os recursos são acessíveis a apenas um cliente. As nuvens privadas podem ser hospedadas no local no data center de uma organização, em uma infraestrutura alugada em um data center externo ou na infraestrutura de um provedor de serviços em nuvem.

Uma nuvem privada oferece maior controle sobre a segurança e a personalização de recursos do que uma nuvem pública. Muitas organizações optam por uma configuração de nuvem privada para proteger dados confidenciais, uma necessidade empresarial que está se tornando cada vez mais importante. Por exemplo, agências governamentais frequentemente escolhem configurações de nuvem privada para cargas de trabalho que lidam com documentos confidenciais, informações de identificação pessoal (PII) ou outros dados confidenciais. De acordo com uma pesquisa da Gartner (link externo ao site ibm.com), 75% da população mundial terá dados pessoais protegidos por regulamentações modernas de privacidade até 2024.

As empresas podem personalizar uma nuvem privada para atender a necessidades específicas de proteção de dados usando firewalls, redes privadas virtuais (VPNs), criptografia de dados, chaves de API e outras medidas de segurança personalizadas. Além disso, uma nuvem privada permite que as organizações escolham a localização e a jurisdição de seus dados. Por exemplo, as organizações globais em setores como petróleo e gás devem aderir a rigorosos padrões de conformidade regulatória estabelecidos pelas diretrizes do setor e pelas leis locais, nacionais e internacionais. Com uma nuvem privada, elas podem personalizar, aplicar e adaptar totalmente suas medidas de conformidade em vez de depender apenas dos recursos de um provedor de serviços de nuvem.

Benefícios da nuvem privada