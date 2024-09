Os benefícios mais comumente citados da PaaS, em comparação com uma plataforma no local, incluem:

Menor prazo de lançamento no mercado

Com a PaaS, não há necessidade de comprar e instalar o hardware e o software que você usa para construir e manter sua plataforma de desenvolvimento de aplicativos, e não há necessidade de as equipes de desenvolvimento esperarem enquanto você faz isso. Basta acessar a PaaS do provedor de serviços de nuvem para começar a provisionar recursos e desenvolver imediatamente.

Acesso acessível a uma variedade mais ampla de recursos

As plataformas PaaS normalmente oferecem acesso a uma variedade mais ampla de opções para cima e para baixo na stack de aplicativos, incluindo sistemas operacionais, middleware, bancos de dados e ferramentas de desenvolvimento , do que a maioria das organizações pode manter de forma prática ou econômica por sua conta.

Mais liberdade para experimentar, com menos riscos

A PaaS também permite que você experimente ou teste novos sistemas operacionais, linguagens e outras ferramentas sem precisar fazer investimentos substanciais neles ou na infraestrutura necessária para executá-los.





Escalabilidade fácil e econômica

Com uma plataforma no local , o dimensionamento é sempre caro, muitas vezes desperdiçado e, às vezes, inadequado: você precisa adquirir mais capacidade de computação, armazenamento e rede para prever picos de tráfego.

Grande parte dessa capacidade fica ociosa durante os períodos de pouco tráfego, e ela não pode ser aumentada a tempo de acomodar picos imprevistos. Com a PaaS, você pode adquirir mais capacidade e usá-la imediatamente, sempre que precisar.





Maior flexibilidade para as equipes de desenvolvimento

Os serviços da PaaS fornecem um ambiente de desenvolvimento de software compartilhado que permite que as equipes de desenvolvimento e operações tenham acesso a todas as ferramentas necessárias, de qualquer local com conexão à Internet.





Custos mais baixos em geral

Claramente, a PaaS reduz os custos, permitindo que uma organização evite despesas de equipamentos de capital associadas à criação e ao dimensionamento de uma plataforma de aplicativos.

Mas a PaaS também pode reduzir ou eliminar os custos de licenciamento de software. E, ao lidar com patches, atualizações e outras tarefas administrativas, a PaaS pode reduzir seus custos gerais de gerenciamento de aplicativos.