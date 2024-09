As organizações têm hoje centenas (se não milhares) de aplicativos em seus negócios, que gerenciam todas as suas operações diárias sem uma abordagem de integração consistente. Isso representa um grande desafio para as empresas que desejam resolver silos de dados, fluxos de trabalho ineficientes e limitações do sistema para o compartilhamento de informações.

O iPaaS (Integration Platform as a Service) da IBM fornece uma abordagem intuitiva e modular para integrar e conectar todos os seus aplicativos e dados sem dificuldades, não importa onde residam. Com nossas ferramentas flexíveis de integração de aplicativos, integração de dados, integração B2B e automação de processos, as organizações podem: