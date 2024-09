A Carnival selecionou o IBM webMethods para impulsionar sua integração baseada em API. "No nosso caso, investimos na integração do webMethods, na transferência gerenciada de arquivos (MFT) e no API Gateway. Essas ferramentas nos permitiram integrar parceiros em um ritmo rápido em todo o mundo", diz Danduboyina. Ao escolher a webMethods como sua solução, a Carnival destacou sua possibilidade de trabalhar em vários ambientes, aplicativos e plataformas de hospedagem. "Sempre temos parceiros que terão sua própria nuvem, seus ambientes locais ou híbridos. Diante disso, qualquer solução de integração que pretendemos selecionar deve interagir e integrar perfeitamente com nossos provedores de soluções."

A plataforma Enterprise Service Bus (ESB) trouxe novos recursos integrados, permitindo que a Carnival se concentrasse na configuração de conexões, integrações e APIs sem precisar criar do zero. Com o webMethods API Gateway, a Carnival pode gerenciar o acesso e o uso da API com precisão utilizando políticas predefinidas. A empresa utiliza a camada de segurança integrada do API Gateway para ajudar a defender-se contra ataques cibernéticos baseados em API e, ao mesmo tempo, integrar-se a parceiros em todo o mundo.