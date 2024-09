O que é API Management?

As plataformas de API Management beneficiam as organizações de várias maneiras. Aqui estão alguns casos de uso diários ao implementar uma solução de API Management:

Apoiar estratégias de transformação digital



O API Management tornou-se uma parte essencial das estratégias de transformação digital, dando às organizações a capacidade de criar conexões perfeitas entre seus ativos digitais. Conforme as empresas continuam a ampliar suas operações diárias, torna-se essencial que adotem novas ferramentas e serviços que as ajudem a desenvolver seu ecossistema digital.Contudo, sem a automação adequada, essas ferramentas e serviços podem se tornar rapidamente complexos e desafiadores de gerenciar ao longo do tempo.As empresas podem acelerar suas operações incorporando ferramentas de API Management, testando, implementando, gerenciando e monitorando rapidamente suas conexões de API a partir de uma plataforma centralizada.



Considerações sobre GDPR e conformidade



Os API Gateways são uma maneira perfeita de atender a muitos dos requisitos do GDPR para privacidade e conformidade de dados ao acessar e mover grandes volumes de dados. Os gateways são projetados para proteger os dados do usuário e os pontos de acesso conforme as informações são transmitidas por meio de uma API. As informações do usuário também são protegidas por meio de tokens de segurança e chaves de acesso que permitem aos administradores manter um controle de acesso granular sobre todas as integrações de suas APIs, atendendo a rigorosos padrões de conformidade.



Garantir a segurança de dados

As soluções de API Management se tornaram o padrão ouro para proteger as integrações de API em uma configuração empresarial. Usando uma solução gerenciada, as empresas podem cifrar todos os seus dados e exigir assinaturas para assegurar que apenas os usuários autorizados tenham acesso aos seus dados.Através da monitorização em tempo real da atividade das APIs, as organizações podem identificar potenciais vulnerabilidades nos sistemas operacionais, redes, drivers e componentes de APIs, acompanhando vazamentos de dados e obtendo as informações necessárias para reforçar a segurança da API.