O gateway de API, baseado no IBM DataPower, é um gateway empresarial projetado para expor dados e aplicativos de negócios com segurança onde quer que estejam, no local e em nuvens. Ele oferece um conjunto abrangente de políticas de segurança, gerenciamento de tráfego, mediação, aceleração e suporte para protocolos não HTTP.

O gateway atua como gatekeeper para os aplicativos que chamam suas APIs e ajuda a protegê-las no tempo de execução. Ele também registra e relata as interações da API para análise de insights e relatórios.