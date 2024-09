O IBM API Connect oferece uma variedade de recursos para proteger, controlar e mediar o acesso às suas APIs. Controle o acesso às APIs por meio de autenticação e autorização com OAuth, OpenID Connect e serviços de terceiros. Implemente em qualquer lugar, de uma DMZ a co-localização com seus aplicativos e microsserviços nativos de nuvem, protegendo o acesso no tempo de execução, em qualquer lugar.