O que é MongoDB?

Com tantas soluções de gerenciamento de banco de dados disponíveis atualmente, pode ser difícil escolher a solução ideal para a sua empresa. Aqui estão algumas comparações entre soluções comuns e os melhores casos de uso para ajudá-lo a decidir.

MongoDB x MySQL

MySQL (link externo à IBM) usa uma linguagem de consulta estruturada para acessar dados armazenados. Neste formato, os esquemas são usados para criar estruturas de banco de dados, utilizando tabelas como forma de padronizar tipos de dados para que os valores sejam pesquisáveis e para que possam ser consultados corretamente. Uma solução consolidada, o MySQL pode ser usado em diversas situações, incluindo bancos de dados de websites, aplicativos e gerenciamento de produtos comerciais.

Devido à sua natureza rígida, o MySQL é preferível ao MongoDB quando a integridade e isolamento dos dados são essenciais, como no caso de gerenciamento de dados transacionais. No entanto, o formato menos restritivo e o desempenho superior do MongoDB fazem dele uma opção melhor, principalmente quando disponibilidade e velocidade são interesses primários.

MongoDB x Cassandra

Embora Cassandra (link externo à IBM) e MongoDB sejam ambos considerados bancos de dados NoSQL, eles têm pontos fortes diferentes. O Cassandra utiliza uma estrutura de tabela tradicional com linhas e colunas, que permite ao usuário manter uniformidade e durabilidade na formatação dos dados antes de serem compilados.

O Cassandra pode oferecer uma transição mais fácil para empresas que buscam uma solução NoSQL, pois possui uma sintaxe semelhante ao SQL; ele também lida de forma confiável com a implementação e replicação, sem a necessidade de muita configuração. No entanto, ele não possui a flexibilidade do MongoDB para lidar com conjuntos de dados estruturados e não estruturados, ou seu desempenho e confiabilidade para aplicativos críticos na cloud.